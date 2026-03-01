Adrian Porumboiu nu are dubii, după fazele controversate din Farul - CFR: „VAR-ul trebuia să intervină” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Adrian Porumboiu nu are dubii, după fazele controversate din Farul – CFR: „VAR-ul trebuia să intervină”

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 8:53

Adrian Porumboiu nu are dubii, după fazele controversate din Farul – CFR: VAR-ul trebuia să intervină”

Adrian Porumboiu / Colaj Antena Sport

CFR Cluj a obținut o victorie pe terenul celor de la Farul Constanța, iar succesul a calificat echipa antrenată de Daniel Pancu în play-off, ardelenii având o serie de zece meciuri la rând câștigate.

Constănțenii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, după ce au solicitat lovitură de la 11 metri la două faze, analizate ulterior de Marius Avram și Adrian Porumboiu.

Adrian Porumboiu: „La ambele faze trebuia acordată lovitură de pedeapsă”

Gică Popescu a avut un discurs furibund după deciziile de arbitraj din Farul Constanța – CFR Cluj, iar patronul celor de la FCSB a intrat și el în direct pentru a critica felul în care s-au judecat fazele controversate la Ovidiu.

Adrian Porumboiu a analizat și el cele două situații reclamate de constănțeni, iar acesta a confirmat că în ambele cazuri trebuia să se acorde penalty în favoarea gazdelor.

„Nu se poate spune că a fost viciere de rezultat, pentru că nu știm dacă acele penalty-uri s-ar fi transformat. Dar nu există niciun dubiu: la ambele faze trebuia acordată lovitură de pedeapsă pentru Farul.

O ținere clară și o lovitură cu capul în figură, nu încape îndoială în niciuna dintre situații! VAR-ul trebuia să intervină, avea toate elementele necesare”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

