Gigi Becali a continuat tirada: "Este nebunia lumii!" Cine i-a dat ideea ca FCSB să nu se mai prezinte la meciuri - Antena Sport

Gigi Becali şi-a ieşit din minţi după Farul – CFR Cluj 1-2, meci în care dobrogenii nu au primit două lovituri de la 11 metri. Un egal în acest meci, ar fi obligat-o pe CFR Cluj să câştige meciul cu Dinamo pentru a fi sigură de play-off. Un avantaj evident uriaş pentru FCSB, care a rămas acum cu un singur scenariu de calificare.

După ce a anunţat că FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri din sezonul regulat dacă FC Argeş o va învinge pe Dinamo, Becali a continuat tirada asupra arbitrilor şi a admis că ideea neprezentării i-a dat-o Gică Popescu, preşedintele Farului.

Becali nu a avut milă de arbitrii Florin Andrei, Ionuţ Coza şi Sebastian Gheorghe, primul fiind centralul de sâmbătă seară, iar ultimii doi cei din camera VAR.

Gigi Becali, acuze la miezul nopţii

El mi-a dat ideea asta (n.r. – Gică Popescu), să văd mâine care sunt consecinţele. Bine, trebuie să ţinem cont şi de ce se întâmplă la Dinamo – FC Argeş, dacă mai rămânem cu vreo şansă o jucăm. Dacă nu, nu mai intrăm. Dar să vedem care sunt consecinţele. Dacă e vorba de depunctare, nu o făceam.

În seara asta s-a întrecut orice măsură. E de neimaginat, te lasă mut. Când vezi că un jucător e servit să dea cu capul şi e răsucit în careu, în aer. Dacă dădea cu capul, băga mingea în poartă. Eu văd ce zice Zicu, că sunt victimă colaterală, că trebuie să fie CFR-ul ajutat. Două 11 metri clar nedate, trebuie să văd eu ceva în favoarea CFR-ului?