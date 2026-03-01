Gigi Becali a continuat tirada: "Este nebunia lumii!" Cine i-a dat ideea ca FCSB să nu se mai prezinte la meciuri - Antena Sport

Gigi Becali şi-a ieşit din minţi după Farul – CFR Cluj 1-2, meci în care dobrogenii nu au primit două lovituri de la 11 metri. Un egal în acest meci, ar fi obligat-o pe CFR Cluj să câştige meciul cu Dinamo pentru a fi sigură de play-off. Un avantaj evident uriaş pentru FCSB, care a rămas acum cu un singur scenariu de calificare.
După ce a anunţat că FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri din sezonul regulat dacă FC Argeş o va învinge pe Dinamo, Becali a continuat tirada asupra arbitrilor şi a admis că ideea neprezentării i-a dat-o Gică Popescu, preşedintele Farului.
Becali nu a avut milă de arbitrii Florin Andrei, Ionuţ Coza şi Sebastian Gheorghe, primul fiind centralul de sâmbătă seară, iar ultimii doi cei din camera VAR.
Gigi Becali, acuze la miezul nopţii
El mi-a dat ideea asta (n.r. – Gică Popescu), să văd mâine care sunt consecinţele. Bine, trebuie să ţinem cont şi de ce se întâmplă la Dinamo – FC Argeş, dacă mai rămânem cu vreo şansă o jucăm. Dacă nu, nu mai intrăm. Dar să vedem care sunt consecinţele. Dacă e vorba de depunctare, nu o făceam.
În seara asta s-a întrecut orice măsură. E de neimaginat, te lasă mut. Când vezi că un jucător e servit să dea cu capul şi e răsucit în careu, în aer. Dacă dădea cu capul, băga mingea în poartă. Eu văd ce zice Zicu, că sunt victimă colaterală, că trebuie să fie CFR-ul ajutat. Două 11 metri clar nedate, trebuie să văd eu ceva în favoarea CFR-ului?
Eu nu-l acuz pe Iuliu Mureşan. Eu văd ce se întâmplă. Şi aici e rea-credinţă de la cei de la VAR. Nu văd nimic împotriva noastră, dar nu mai vreau să trimit echipa în teren pentru că se strânge împotriva noastră. Cu un gol din alea două penalty-uri, ei jucau cu Dinamo în ultima etapă pentru play-off. Dacă ne calificăm în play-off, nici nu mă mai interesează. Ce s-a întâmplat în seara asta este nebunia lumii. Deci toată lumea vede, doar doi oameni (n.r. arbitrii) de pe globul ăsta nu văd”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
Scenariul prin care FCSB mai prinde play-off-ul Ligii 1
Odată cu accederea CFR-ului în play-off, șansele FCSB-ului la Top 6 s-au “îngustat”. În acest moment, FCSB se află pe locul 7, la trei puncte distanță de FC Argeș, ocupanta ultimei poziții care asigură accesul în play-off.
Calculele sunt simple: FCSB e obligată să își câștige cele două meciuri cu UTA Arad și “U” Cluj și are nevoie ca FC Argeș să obțină cel mult două puncte din ultimele două etape din sezonul regular, cu Dinamo și Unirea Slobozia.
În cazul în care cele două ajung la eglitate de puncte, piteștenii au avantajul meciurilor directe, câștigând ambele partide contra roș-albaștrilor, cu 2-0 și 1-0. În ecuația pentru calificarea de pe ultimul loc de play-off intră și UTA, care și ea mai poate spera.
