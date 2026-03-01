Iran, gata să ia o decizie radicală! Declarațiile președintelui Federației, după bombardamentele SUA la Teheran - Antena Sport

Închide meniul
Iran, gata să ia o decizie radicală! Declarațiile președintelui Federației, după bombardamentele SUA la Teheran

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 8:27

Mehdi Taj, alături de trofeul Cupei Mondiale / Profimedia

Conflictul izbucnit sâmbătă dimineață între SUA, Israel și Iran ar putea avea urmări însemnate și în ceea ce privește Campionatul Mondial de fotbal din această vară, transmis în Universul Antena.

Federația de Fotbal din Iran a transmis prin intermediul unei televiziuni de stat că se ia în calcul boicotarea turneului final, dacă acest conflict continuă să escaladeze.

Iran ia în calcul boicotul la CM 2026

SUA și Israel au declanșat un atac asupra unor obiective militare din Iran, iar Teheranul a răspuns cu mai multe rachete direcționate către baze militare americane din zona țărilor arabe, acolo unde muncesc și antrenori, respectiv jucători români.

Situația a devenit destul de tensionată, iar șeful Federației Iraniene de Fotbal ia în calcul chiar și boicotul la Campionatul Mondial, asta după ce campionatul intern a fost deja suspendat.

„Având în vedere ce s-a întâmplat astăzi și atacul Statelor Unite, este puțin probabil să putem privi spre Cupa Mondială cu speranță, dar depinde de autoritățile sportive să decidă în această privință”, a declarat Mehdi Taj, potrivit MARCA.

Iran a fost repartizată în Grupa G la turneul final din această vară, alături de Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Două dintre aceste meciuri sunt planificate să se dispute la Los Angeles, iar unul în Seattle.

