Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: "Pentru suma corectă..." - Antena Sport

Adrian Ilie s-a declarat convins de faptul că alţi doi titulari ar putea pleca de la FCSB, după ce Adrian Şut a fost vândut la Al Ain. Fostul internaţional a transmis că şi Daniel Bîrligea (25 de ani) şi Darius Olaru (27 de ani) s-ar putea despărţi de campioană.
“Cobra” a declarat că în cazul în care va primi oferte concrete pentru cei doi jucători, Gigi Becali le-ar lua în calcul şi ar fi dispus să-i cedeze pe aceştia.
Doi titulari ar putea pleca de la FCSB
Adrian Ilie a mai declarat că Gigi Becali l-ar putea ceda pe Daniel Bîrligea în schimbul sumei de 15 milioane de euro, atacantul fiind cotat la suma de 4,5 milioane de euro.
De asemenea, Adrian Ilie consideră că şi Darius Olaru este de vânzare. Căpitanul FCSB-ului are o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro.
“Pentru suma corectă, da, poate să plece Olaru. Orice jucător poate pleca din campionatul nostru dacă se plătește o sumă importantă pe el. Și cluburile au nevoie de bani.
Pe Bîrligea dacă vine cineva și dă 15 milioane, nu pleacă? Pleacă și Bîrligea. La trei milioane n-o să-l dea”, a declarat Adrian Ilie, conform digisport.ro.
- 9 goluri în 31 de meciuri a marcat Darius Olaru la FCSB, în acest sezon
- 7 goluri în 24 de meciuri a marcat Daniel Bîrligea la FCSB, în acest sezon
