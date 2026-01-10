Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: "Pentru suma corectă..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: “Pentru suma corectă…”

Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: “Pentru suma corectă…”

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 9:38

Comentarii
Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: Pentru suma corectă…

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Profimedia

Adrian Ilie s-a declarat convins de faptul că alţi doi titulari ar putea pleca de la FCSB, după ce Adrian Şut a fost vândut la Al Ain. Fostul internaţional a transmis că şi Daniel Bîrligea (25 de ani) şi Darius Olaru (27 de ani) s-ar putea despărţi de campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cobra” a declarat că în cazul în care va primi oferte concrete pentru cei doi jucători, Gigi Becali le-ar lua în calcul şi ar fi dispus să-i cedeze pe aceştia.

Doi titulari ar putea pleca de la FCSB

Adrian Ilie a mai declarat că Gigi Becali l-ar putea ceda pe Daniel Bîrligea în schimbul sumei de 15 milioane de euro, atacantul fiind cotat la suma de 4,5 milioane de euro.

De asemenea, Adrian Ilie consideră că şi Darius Olaru este de vânzare. Căpitanul FCSB-ului are o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro.

“Pentru suma corectă, da, poate să plece Olaru. Orice jucător poate pleca din campionatul nostru dacă se plătește o sumă importantă pe el. Și cluburile au nevoie de bani.

Reclamă
Reclamă

Pe Bîrligea dacă vine cineva și dă 15 milioane, nu pleacă? Pleacă și Bîrligea. La trei milioane n-o să-l dea”, a declarat Adrian Ilie, conform digisport.ro.

  • 9 goluri în 31 de meciuri a marcat Darius Olaru la FCSB, în acest sezon
  • 7 goluri în 24 de meciuri a marcat Daniel Bîrligea la FCSB, în acest sezon
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Observator
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
12:18
VIDEOAdrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB
11:49
Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat
11:48
Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă
11:27
Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali
10:46
VideoMilwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron
10:36
“Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc”
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 4 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 5 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 6 Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”