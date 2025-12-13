Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent” - Antena Sport

Xabi Alonso a oferit o reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid. „Galacticii” au pierdut ultimele două meciuri, cu Celta Vigo în campionat, și cu Manchester City în Champions League, și s-a zvonit că antrenorul ar putea fi demis.

Cu toate acestea, Xabi Alonso a declarat că se bucură de toată susținerea din partea conducerii lui Real Madrid. Madrilenii se vor duela cu Alaves duminică, în încercarea de a obține prima victorie după două eșecuri la rând.

Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid

Xabi Alonso a mai declarat că au existat numeroase demiteri de antrenori în fotbal, în ultima perioadă, mărturisind că acest sport este unul „exigent”. Tehnicianul este însă concentrat pe ceea ce are de făcut la Real Madrid.

„(n.r. despre răbdarea cu antrenorii) Sunt în fotbal de mulți ani. Iar în fotbalul spaniol, s-ar putea să ai o memorie scurtă, dar cred că până acum au fost doi antrenori demiși. Și au mai fost demiteri în trecut. Poate că greșesc, dar impresia mea este că fotbalul este exigent și au fost mai multe demiteri în această etapă.

Întotdeauna spun că cel mai important lucru este echipa și clubul. Mâine avem un adversar dificil, asta este ceea ce contează.