Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent” - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent”

Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent”

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 15:40

Comentarii
Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: Fotbalul e prea exigent”

Xabi Alonso, la Real Madrid/ Profimedia

Xabi Alonso a oferit o reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid. „Galacticii” au pierdut ultimele două meciuri, cu Celta Vigo în campionat, și cu Manchester City în Champions League, și s-a zvonit că antrenorul ar putea fi demis. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, Xabi Alonso a declarat că se bucură de toată susținerea din partea conducerii lui Real Madrid. Madrilenii se vor duela cu Alaves duminică, în încercarea de a obține prima victorie după două eșecuri la rând. 

Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid 

Xabi Alonso a mai declarat că au existat numeroase demiteri de antrenori în fotbal, în ultima perioadă, mărturisind că acest sport este unul „exigent”. Tehnicianul este însă concentrat pe ceea ce are de făcut la Real Madrid. 

„(n.r. despre răbdarea cu antrenorii) Sunt în fotbal de mulți ani. Iar în fotbalul spaniol, s-ar putea să ai o memorie scurtă, dar cred că până acum au fost doi antrenori demiși. Și au mai fost demiteri în trecut. Poate că greșesc, dar impresia mea este că fotbalul este exigent și au fost mai multe demiteri în această etapă. 

Întotdeauna spun că cel mai important lucru este echipa și clubul. Mâine avem un adversar dificil, asta este ceea ce contează. 

Reclamă
Reclamă

(n.r. despre suportul clubului) Am observat asta de la început. Suntem toți împreună în asta, comunicarea este întotdeauna bună”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Observator
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Doliu la FC Barcelona! A murit omul care l-a adus pe Lionel Messi pe Camp Nou
Fanatik.ro
Doliu la FC Barcelona! A murit omul care l-a adus pe Lionel Messi pe Camp Nou
15:13
Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo: „E normal să fie interes pentru el”
14:42
Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: „Un început de drum”
13:59
Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK
13:35
Kylian Mbappe, apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. Nouă jucători sunt OUT
13:20
Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord
12:57
Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic”
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”