Dorit de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș a liber să se transfere. Ce au decis turcii - Antena Sport

Dorit de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș a liber să se transfere. Ce au decis turcii

Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 16:19

Denis Drăguș, în timpul unui meci / Sport Pictures

Gigi Becali a anunţat de multe ori că Denis Drăguş este un fotbalist pe placul lui şi chiar a avansat o sumă de transfer. Latifundiarul spunea că era dispus să achite imediat 2.5 milioane de euro în schimbul lui Drăguş.

Visul lui Gigi Becali se poate realiza în această iarnă, asta pentru că actuala echipă nu-l mai vrea pe român la echipă. Împrumutat de la Trabzonspor până la finalul sezonului, internaționalul român a avut evoluții șterse, iar în cele 10 meciuri jucate nu a reușit să contribuie la vreun gol înscris de Eyupspor.

Nici Trabzonspor nu vrea să-l mai păstreze, spun turcii, care avansează o echipă unde ar putea ajunge. Este vorba de Kocaelispor, care deja și-a arătat interesul de a-l aduce din ianuarie.

Gigi Becali, ofertă de 1 milion de euro pentru Denis Drăguş

Gigi Becaşi i-a făcut o propunere lui Drăguş prin intermediul lui Marius Şumudică, care este naşul fotbalistului. “Şumi” a dezvăluit că, în Turcia, Drăguş are un salariu de 1.5 milioane de euro pe an şi deci greu de suportat de FCSB.

Auzind că Drăguş nu şi-a primit din vară banii la Eyupspor, iar patronul echipei turce a fost arestat în scandalul pariurilor, Becali i-a propus lui Şumudică să vorbească cu finul lui, Drăguş, pentru ca acesta să vină la FCSB.

“Vorbeşte, mă, Şumi, să vină la FCSB”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro. “Nu vine niciodată. El în vară revine la Trabzon. Trabzon a plătit 2 milioane de euro pe el. Trabzon vrea sumă de transfer”, a asigurat Şumudică. “E cel mai bun jucător român în momentul de faţă. Eu aşa cred”, a zis Becali despre Drăguş.

