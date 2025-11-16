Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: "E cel mai bun" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o ofertă lui Denis Drăguş (26 de ani) pentru ca atacantul să vină la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali i-a propus un câştig de 1 milion de euro pe an lui Drăguş, din salariu şi bonusuri. Sunt mai mulţi bani decât Becali ar fi fost dispus să îi dea lui Louis Munteanu (23 de ani).

Gigi Becali, ofertă de 1 milion de euro pentru Denis Drăguş

Marius Şumudică, naşul lui Drăguş, e de părere că această mutare nu e realizabilă. “Şumi” a dezvăluit că, în Turcia, Drăguş are un salariu de 1.5 milioane de euro pe an.

Auzind că Drăguş nu şi-a primit din vară banii la Eyupspor, iar patronul echipei turce a fost arestat în scandalul pariurilor, Becali i-a propus lui Şumudică să vorbească cu finul lui, Drăguş, pentru ca acesta să vină la FCSB.

“Vorbeşte, mă, Şumi, să vină la FCSB”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro. “Dacă vrea să îi paradesc pe ăia ai lui (n.r: râde)”, a glumit Becali.