Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: "E cel mai bun" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o ofertă lui Denis Drăguş (26 de ani) pentru ca atacantul să vină la FCSB.
Becali i-a propus un câştig de 1 milion de euro pe an lui Drăguş, din salariu şi bonusuri. Sunt mai mulţi bani decât Becali ar fi fost dispus să îi dea lui Louis Munteanu (23 de ani).
Gigi Becali, ofertă de 1 milion de euro pentru Denis Drăguş
Marius Şumudică, naşul lui Drăguş, e de părere că această mutare nu e realizabilă. “Şumi” a dezvăluit că, în Turcia, Drăguş are un salariu de 1.5 milioane de euro pe an.
Auzind că Drăguş nu şi-a primit din vară banii la Eyupspor, iar patronul echipei turce a fost arestat în scandalul pariurilor, Becali i-a propus lui Şumudică să vorbească cu finul lui, Drăguş, pentru ca acesta să vină la FCSB.
“Vorbeşte, mă, Şumi, să vină la FCSB”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro. “Dacă vrea să îi paradesc pe ăia ai lui (n.r: râde)”, a glumit Becali.
“În primul rând îl paradeşti pe Drăguş la buzunar. Are 1 milion jumate pe an”, i-a transmis Şumudică lui Becali.
“Nu vine niciodată. El în vară revine la Trabzon. Trabzon a plătit 2 milioane de euro pe el. Trabzon vrea sumă de transfer”, a asigurat Şumudică.
“E cel mai bun jucător român în momentul de faţă. Eu aşa cred”, a zis Becali despre Drăguş.
Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite
Denis Drăguş şi-a cerut scuze după ce a fost eliminat în meciul Bosnia – România, la două minute după ce a fost trimis pe teren de selecţionerul Mircea Lucescu.
Întrebat despre faptul că a doborât recordul negativ al lui Jean Vlădoiu de la World Cup 1994, Denis Drăguş s-a enervat.
“Fatalmente, Denis Drăguș va intra în istoria naționalei, alături de gafa lui Prunea, alături de cornerul lui Dorinel și alături de eliminarea lui Vlădoiu, de la Mondiale. Cum te vei împăca cu gândul acesta?”, a fost întrebarea care l-a scos din sărite pe Denis Drăguş.
“Nu, eu am venit să-mi cer scuze, să spun că-mi pare rău, dar văd că începi cu întrebări d-astea, că am intrat în istorie…”, a răspuns, iritat, Drăguş.
