Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: "E cel mai bun" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: “E cel mai bun”

Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: “E cel mai bun”

Bogdan Stănescu Publicat: 16 noiembrie 2025, 13:14

Comentarii
Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: E cel mai bun

Denis Drăguş, în meciul cu Olanda de la EURO 2024 / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o ofertă lui Denis Drăguş (26 de ani) pentru ca atacantul să vină la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali i-a propus un câştig de 1 milion de euro pe an lui Drăguş, din salariu şi bonusuri. Sunt mai mulţi bani decât Becali ar fi fost dispus să îi dea lui Louis Munteanu (23 de ani).

Gigi Becali, ofertă de 1 milion de euro pentru Denis Drăguş

Marius Şumudică, naşul lui Drăguş, e de părere că această mutare nu e realizabilă. “Şumi” a dezvăluit că, în Turcia, Drăguş are un salariu de 1.5 milioane de euro pe an.

Auzind că Drăguş nu şi-a primit din vară banii la Eyupspor, iar patronul echipei turce a fost arestat în scandalul pariurilor, Becali i-a propus lui Şumudică să vorbească cu finul lui, Drăguş, pentru ca acesta să vină la FCSB.

“Vorbeşte, mă, Şumi, să vină la FCSB”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro. “Dacă vrea să îi paradesc pe ăia ai lui (n.r: râde)”, a glumit Becali.

Reclamă
Reclamă

“În primul rând îl paradeşti pe Drăguş la buzunar. Are 1 milion jumate pe an”, i-a transmis Şumudică lui Becali.

“Nu vine niciodată. El în vară revine la Trabzon. Trabzon a plătit 2 milioane de euro pe el. Trabzon vrea sumă de transfer”, a asigurat Şumudică.

“E cel mai bun jucător român în momentul de faţă. Eu aşa cred”, a zis Becali despre Drăguş.

Sara, fetiţa moartă la clinica stomatologică, a fost înmormântată. Intervenţia fatală ar fi costat 8.000 leiSara, fetiţa moartă la clinica stomatologică, a fost înmormântată. Intervenţia fatală ar fi costat 8.000 lei
Reclamă

Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite

Denis Drăguş şi-a cerut scuze după ce a fost eliminat în meciul Bosnia – România, la două minute după ce a fost trimis pe teren de selecţionerul Mircea Lucescu.

Întrebat despre faptul că a doborât recordul negativ al lui Jean Vlădoiu de la World Cup 1994, Denis Drăguş s-a enervat.

“Fatalmente, Denis Drăguș va intra în istoria naționalei, alături de gafa lui Prunea, alături de cornerul lui Dorinel și alături de eliminarea lui Vlădoiu, de la Mondiale. Cum te vei împăca cu gândul acesta?”, a fost întrebarea care l-a scos din sărite pe Denis Drăguş.

“Nu, eu am venit să-mi cer scuze, să spun că-mi pare rău, dar văd că începi cu întrebări d-astea, că am intrat în istorie…”, a răspuns, iritat, Drăguş.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Observator
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială a miliardarului: ”M-a ajutat foamea”
Fanatik.ro
Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială a miliardarului: ”M-a ajutat foamea”
12:47
Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam”
12:44
Gigi Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver! Cum l-a putut numi: “N-am văzut în viaţa mea”
12:09
Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: “A dat senzaţia de non-combat”
11:56
FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia – România: “Vom face o scrisoare”
11:46
Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj!
11:37
Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite
Vezi toate știrile
1 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 4 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 5 EXCLUSIVIanis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste 6 Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!