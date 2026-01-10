Două oferte oficiale pentru Ciprian Deac. Neluţu Varga, mesaj categoric după decizia lui Daniel Pancu - Antena Sport

Neluţu Varga a oferit declaraţii după ce Daniel Pancu l-a lăsat acasă pe Ciprian Deac. Veteranul de la CFR Cluj nu a făcut deplasarea alături de restul lotului în cantonamentul de iarnă din Spania.
Neluţu Varga a transmis că decizia i-a aparţinut în totalitate lui Daniel Pancu, însă crede că antrenorul ar fi trebuit să comunice mai bine. Patronul clujenilo a venit cu două propuneri oficiale pentru mijlocaşul ajuns la 39 de ani.
Două oferte oficiale pentru Ciprian Deac
Concret, Neluţu Varga i-a propus lui Ciprian Deac fie să devină vicepreşedinte la CFR Cluj, fie şeful academiei. Urmează astfel ca mijlocaşul să ia o decizie privind viitorul său, având în vedere că îşi va încheia contractul cu echipa din Gruia la finalul sezonului.
“Decizia a fost a lui Pancu. Eu nu mă bag. Mi s-a spus că nu îl va duce în cantonament, dar că va avea o discuție cu el. Trebuiau să comunice mai bine.
Eu cred că trebuia vorbit cu el, ca să nu se ajungă să se spună în presă că a fost scos din lot, pentru că nu este așa. A preferat să ducă un anumit număr de jucători pe care i-a ales el. Deac se antrenează acasă și va fi pregătit, dacă se va mai apela la el.
I-am propus să fie vicepreședinte sau șeful academiei. Ce își alege el. Mie mi-e foarte drag. Este o emblemă a clubului, o persoană emblematică pentru CFR, de numele căruia se leagă atât de multe succese ale echipei. N-ai cum să nu-l apreciezi.
Înțeleg că este ambițios și că este un moment greu pentru el. Vine o vârstă la care trebuie să accepți ideea că trebuie să schimbi ceva și că poți să ajuți și altfel clubul și să continui să trăiești în fenomen. Asta este viața. Toți jucătorii mari au trecut prin asta”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.
- Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă
- Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali
- “Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc”
- “Şi-a adus rezervă”. Gigi Becali a râs de primul transfer al iernii făcut de Dan Şucu la Rapid
- Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: “Pentru suma corectă…”