Două oferte oficiale pentru Ciprian Deac. Neluţu Varga, mesaj categoric după decizia lui Daniel Pancu - Antena Sport

Neluţu Varga a oferit declaraţii după ce Daniel Pancu l-a lăsat acasă pe Ciprian Deac. Veteranul de la CFR Cluj nu a făcut deplasarea alături de restul lotului în cantonamentul de iarnă din Spania.

Neluţu Varga a transmis că decizia i-a aparţinut în totalitate lui Daniel Pancu, însă crede că antrenorul ar fi trebuit să comunice mai bine. Patronul clujenilo a venit cu două propuneri oficiale pentru mijlocaşul ajuns la 39 de ani.

Două oferte oficiale pentru Ciprian Deac

Concret, Neluţu Varga i-a propus lui Ciprian Deac fie să devină vicepreşedinte la CFR Cluj, fie şeful academiei. Urmează astfel ca mijlocaşul să ia o decizie privind viitorul său, având în vedere că îşi va încheia contractul cu echipa din Gruia la finalul sezonului.

“Decizia a fost a lui Pancu. Eu nu mă bag. Mi s-a spus că nu îl va duce în cantonament, dar că va avea o discuție cu el. Trebuiau să comunice mai bine.

Eu cred că trebuia vorbit cu el, ca să nu se ajungă să se spună în presă că a fost scos din lot, pentru că nu este așa. A preferat să ducă un anumit număr de jucători pe care i-a ales el. Deac se antrenează acasă și va fi pregătit, dacă se va mai apela la el.