„E clar”. Daniel Pancu și-a taxat jucătorii, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: „Multe greșeli”

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 22:54

Comentarii
Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Daniel Pancu a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0, în etapa a treia de play-off. Antrenorul clujenilor a recunoscut faptul că oltenii au fost superiori în duelul cu elevii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu a transmis că meciul a fost echilibrat în prima repriză. După pauză însă, Universitatea Craiova a marcat de două ori, prin Anzor și Assad Al-Hamlawi.

Daniel Pancu, prima reacție după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

Daniel Pancu și-a taxat și jucătorii, după eșecul din Bănie. Acesta remarcat greșelile comise de elevii săi, însă a subliniat că adversarii din această rundă au fost foarte puternici.

„Ne-am pierdut reperele, am făcut multe greșeli. Prima repriză a fost echilibrată, am avut ansele noastre, dar și ele venite în urma unor interpretări corecte la ce am pregătit săptămâna asta, dar prea puțin, am venit cu gânduri mari. Am pierdut din nou, e clar că Craiova e o echipă mai bună decât noi.

Spuneam că vrem să dăm mai mult de un ut pe poartă și tot unul am dat. Sunt foarte puternici când au jocul în față, jucători de mare calitate fizică, cu viteză. Din păcate, în anumite faze, a fost superficialitate, poate, la unii, orgoliu, mândrie, dar fără a fi responsabili. Mingi pierdute în zona neutră, am venit a treia oară aici și i-am pus în valoare pe calitățile lor. E clar că sunt mai buni decât noi.

Reclamă
Reclamă

Nu au cum cei de pe bancă să aducă ceva, nu am ce să le cer, au minute puține și când intră împotriva unui adversar care are jucători puternici, nu pot să am pretenții. Mă bucur pentru revenirea lui Kamara.

(N.r. Despre momentul în care s-a enervat și a primit galben) A fost o intrare clară a lui Romanchuk asupra lui Biliboc, dar nu din cauza asta am pierdut noi azi. Când m-am calmat, s-a calmat și echipa, cu U Cluj am fost bolnav, a fost și echipa, dar nici nu pot să fiu cu energia aia mereu, vă faceți altă impresie despre mine după. Nu iese nimeni din luptă, mai sunt 21 de puncte puse în joc, dar mă uit la fotbal, Craiova e mai bună. Ne-au bătut și în campionat aici, și la Cluj.

(N.r. Despre Mircea Lucescu) Doar Doamne-Doamne și cu Fecioara să-i dea forță, sperăm să mai rămână printre noi, e un moment trist”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
