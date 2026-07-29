„E frustrant”. Andrei Nicolescu, detalii despre situaţia lui George Puşcaş de la Dinamo. Ce se întâmplă cu Karamoko şi Mazilu

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre situaţia lui George Puşcaş de la Dinamo. Atacantul s-a operat în pauza de vară şi încă nu e apt pentru a juca.

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Andrei Nicolescu a mai subliniat că îşi doreşte ca George Puşcaş să continue la Dinamo, după zvonurile privind posibila sa plecare. Actualul contract al atacantului cu formaţia antrenată de Nuno Campos va expira în vara viitoare, iar şefii din Ştefan cel Mare vor să-i ofere prelungirea.

Andrei Nicolescu, detalii despre situaţia lui George Puşcaş de la Dinamo

Andrei Nicolescu a transmis că George Puşcaş se află într-un proces de recuperare, după operaţia la care a fost supus, urmând să revină pe teren luna viitoare, după estimările deja făcute. Preşedintele „câinilor” a vorbit şi despre Adrian Mazilu, mărturisind că tânărul jucător are în continuare probleme de adaptare.

„(N.r. Despre George Puşcaş) E într-un proces de recuperare. Operația a reușit, dar se pare că a generat alte probleme. Vrem să înțelegem cât mai bine care e situația. E frustrant pentru noi, sigur e frustrant și pentru el.

Noi ne-am pus speranțe în el, dar nu reușește până acum să ne ajute. E destul de frustrant. E greu să vorbesc despre asta. Facem tot ce ține de noi ca să găsim soluții. Vrem să rămână la noi și să ne ajute.