„E frustrant”. Andrei Nicolescu, detalii despre situaţia lui George Puşcaş de la Dinamo. Ce se întâmplă cu Karamoko şi Mazilu

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre situaţia lui George Puşcaş de la Dinamo. Atacantul s-a operat în pauza de vară şi încă nu e apt pentru a juca.
Andrei Nicolescu a mai subliniat că îşi doreşte ca George Puşcaş să continue la Dinamo, după zvonurile privind posibila sa plecare. Actualul contract al atacantului cu formaţia antrenată de Nuno Campos va expira în vara viitoare, iar şefii din Ştefan cel Mare vor să-i ofere prelungirea.
Andrei Nicolescu, detalii despre situaţia lui George Puşcaş de la Dinamo
Andrei Nicolescu a transmis că George Puşcaş se află într-un proces de recuperare, după operaţia la care a fost supus, urmând să revină pe teren luna viitoare, după estimările deja făcute. Preşedintele „câinilor” a vorbit şi despre Adrian Mazilu, mărturisind că tânărul jucător are în continuare probleme de adaptare.
„(N.r. Despre George Puşcaş) E într-un proces de recuperare. Operația a reușit, dar se pare că a generat alte probleme. Vrem să înțelegem cât mai bine care e situația. E frustrant pentru noi, sigur e frustrant și pentru el.
Noi ne-am pus speranțe în el, dar nu reușește până acum să ne ajute. E destul de frustrant. E greu să vorbesc despre asta. Facem tot ce ține de noi ca să găsim soluții. Vrem să rămână la noi și să ne ajute.
Iar la Mazilu e o chestie de adaptare. Am observat că și Nuno Campos vede multă calitate la el, dar o arată parțial. L-am văzut de multe ori în echipa de start, la antrenamente. Ține doar de el și de tăria lui. Dar e parte din grupul nostru”, a declarat Andrei Nicolescu, conform gsp.ro.
Andrei Nicolescu a spus ce se întâmplă şi cu Mamoudou Karamoko
Andrei Nicolescu a vorbit şi despre Mamoudou Karamoko, cel care a fost lăsat pe bancă de Nuno Campos în victoria cu 5-1 cu Universitatea Craiova. Preşedintele lui Dinamo a transmis că mijlocaşul se confruntă cu probleme medicale.
„El e într-un proces de înțelegere a sistemului lui Nuno Campos. Pentru mister e mai important ca un jucător să se pună în slujba echipei decât ce calități individuale are. Și e în acest proces de învățare, care pentru unii durează mai mult, iar pentru alții e mai rapid.
El a venit și accidentat la începutul cantonamentului. Are un deficit. Are câte un antrenament bun, dar după aceea acuză probleme. Dar nu are probleme extrasportive”, a mai spus Andrei Nicolescu.
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