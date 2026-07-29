Adrian Mititelu a „luat foc”, după ce Mihai Rotaru i-a „furat” jucătorul: „I-am zis că-l las oriunde, dar nu la ei”

Adrian Mititelu a reacţionat, după ce Universitatea Craiova a transferat un jucător de la FCU Craiova. Alexandru Purcaru (16 ani) a făcut pasul către academia clubului deţinut de Mihai Rotaru, după ce a fost crescut la echipa lui Mititelu.

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Transferul nu a fost lipsit, însă, de tensiuni uriaşe, ţinând cont de rivalitatea celor două echipe. Tatăl tânărului jucător l-a acuzat direct pe Adrian Mititelu de faptul că a încercat să blocheze plecarea fiului său: „Ne-am lovit de răutatea sa”, a transmis acesta, conform fanatik.ro.

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Adrian Mititelu a explicat ce s-a întâmplat, de fapt. Acesta a dezvăluit că era dispus să-l lase pe tânărul Alexandru Purcaru la oricare altă echipă din fotbalul românesc, dar nu la rivala Universitatea Craiova.

„Jucătorul a refuzat să joace la juniorii echipei. Cu echipa exclusă, noi am avut două grupe, de 2011 și 2010. Și aveau cele mai bune condiții, terenuri bune, preparatori. Și s-au descurcat foarte bine, au jucat până în fazele finale. Dar el a zis că nu vrea să joace. Iar tatăl lui pune presiune pe el și cred că îi va face rău.

L-am lăsat să se ducă în Italia, a fost în probe la 2-3 cluburi. Dar nu l-a oprit nimeni. Și în iarnă mi-a zis că vrea să plece împrumut la CSU. I-am zis că sunt de acord, dar trebuie să semneze contract cu noi, valabil de când face 16 ani. Dar a refuzat.