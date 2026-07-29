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Adrian Mititelu a „luat foc”, după ce Mihai Rotaru i-a „furat” jucătorul: „I-am zis că-l las oriunde, dar nu la ei”

Viviana Moraru Publicat: 29 iulie 2026, 16:32

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Adrian Mititelu a „luat foc, după ce Mihai Rotaru i-a „furat jucătorul: „I-am zis că-l las oriunde, dar nu la ei

Adrian Mititelu, în timpul unui interviu / Antena Sport

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Adrian Mititelu a reacţionat, după ce Universitatea Craiova a transferat un jucător de la FCU Craiova. Alexandru Purcaru (16 ani) a făcut pasul către academia clubului deţinut de Mihai Rotaru, după ce a fost crescut la echipa lui Mititelu.

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Transferul nu a fost lipsit, însă, de tensiuni uriaşe, ţinând cont de rivalitatea celor două echipe. Tatăl tânărului jucător l-a acuzat direct pe Adrian Mititelu de faptul că a încercat să blocheze plecarea fiului său: „Ne-am lovit de răutatea sa”, a transmis acesta, conform fanatik.ro.

Adrian Mititelu a „luat foc”, după ce Mihai Rotaru i-a „furat” jucătorul

Adrian Mititelu a explicat ce s-a întâmplat, de fapt. Acesta a dezvăluit că era dispus să-l lase pe tânărul Alexandru Purcaru la oricare altă echipă din fotbalul românesc, dar nu la rivala Universitatea Craiova.

„Jucătorul a refuzat să joace la juniorii echipei. Cu echipa exclusă, noi am avut două grupe, de 2011 și 2010. Și aveau cele mai bune condiții, terenuri bune, preparatori. Și s-au descurcat foarte bine, au jucat până în fazele finale. Dar el a zis că nu vrea să joace. Iar tatăl lui pune presiune pe el și cred că îi va face rău.

L-am lăsat să se ducă în Italia, a fost în probe la 2-3 cluburi. Dar nu l-a oprit nimeni. Și în iarnă mi-a zis că vrea să plece împrumut la CSU. I-am zis că sunt de acord, dar trebuie să semneze contract cu noi, valabil de când face 16 ani. Dar a refuzat.

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Ei ziceau că sigur se întorc, că revin la noi din vară. Dar nu puteam să-l las la CSU fără nicio garanție. I-am spus că îl las la orice altă echipă din România, dar nu la CSU. I-am zis să joace la grupa de 2010 de la noi, dar nu a vrut.

Dacă eram de rea-credință, cum mă acuză tatăl lui, puteam să-l suspend. I-am făcut inițial raport disciplinar, dar am renunțat la el. Am zis să nu-l distrug și am fost de acord să poată pleca liber. Că noi mai avem jucători talentați”, a declarat Adrian Mititelu, conform gsp.ro.

Alexandru Purcaru era unul dintre cei mai promiţători tineri jucători din academia celor de la FCU Craiova. În vârstă de 16 ani, puştiul este nepotul fostului portar al Universităţii Craiova din anii ’70, Marius Purcaru.

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În privinţa celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu a decis să reînscrie echpa din nou în competiţii, după un an de absenţă. Oltenii vor lua startul din Liga a 4-a, având în lot doar juniori.

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