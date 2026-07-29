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Au început negocierile pentru transferul lui Rodri! Tratative directe între Real Madrid și Manchester City

Daniel Işvanca Publicat: 29 iulie 2026, 17:47

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Au început negocierile pentru transferul lui Rodri! Tratative directe între Real Madrid și Manchester City

Rodri / Profimedia

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Rodri și-a exprimat dorința de a pleca de la Manchester City în această vară, iar conducerea „cetățenilor” nu poate face nimic decât să se conformeze.

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Din acest motiv, oficialii de pe Etihad Stadium au acceptat să stea la masa negocierilor cu cei de la Real Madrid, clubul care și-a arătat interesul pentru campionul mondial.

Negocieri între Manchester City și Real Madrid! Cât ar putea costa Rodri

Rodri a intrat în ultimul an de contract cu Manchester City, iar mijlocașul spaniol a refuzat orice propunere de prelungire a înțelegerii din partea conducerii „cetățenilor”.

Real Madrid este clubul cel mai interesat de serviciile proaspătului câștigător al Cupei Mondiale, iar jurnalistul Ben Jacobs anunță că au început primele discuții între cele două formații pentru realizarea acestei mutări.

City așteaptă o ofertă de peste 50 de milioane de euro pentru Balonul său de Aur. Paris Saint Germain și Barcelona s-au mai interesat de situația starului de pe Etihad.

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  • 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive sunt cifrele lui Rodri la Manchester City
  • 13 trofee a cucerit spaniolul alături de „cetățeni”.

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