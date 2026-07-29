Au început negocierile pentru transferul lui Rodri! Tratative directe între Real Madrid și Manchester City

Rodri și-a exprimat dorința de a pleca de la Manchester City în această vară, iar conducerea „cetățenilor” nu poate face nimic decât să se conformeze.
Din acest motiv, oficialii de pe Etihad Stadium au acceptat să stea la masa negocierilor cu cei de la Real Madrid, clubul care și-a arătat interesul pentru campionul mondial.
Negocieri între Manchester City și Real Madrid! Cât ar putea costa Rodri
Rodri a intrat în ultimul an de contract cu Manchester City, iar mijlocașul spaniol a refuzat orice propunere de prelungire a înțelegerii din partea conducerii „cetățenilor”.
Real Madrid este clubul cel mai interesat de serviciile proaspătului câștigător al Cupei Mondiale, iar jurnalistul Ben Jacobs anunță că au început primele discuții între cele două formații pentru realizarea acestei mutări.
City așteaptă o ofertă de peste 50 de milioane de euro pentru Balonul său de Aur. Paris Saint Germain și Barcelona s-au mai interesat de situația starului de pe Etihad.
- 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive sunt cifrele lui Rodri la Manchester City
- 13 trofee a cucerit spaniolul alături de „cetățeni”.
Real Madrid have opened initial talks with Manchester City to sign Rodri.
Spanish midfielder has already made it clear he wants the move.
Manchester City prefer to keep, even if Rodri fails to sign a new contract. Yet the arrival of Ayyoub Bouaddi, or another midfielder, could… pic.twitter.com/HhnBue2iTB
— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 29, 2026
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