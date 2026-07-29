Lovitură pentru Dan Şucu! A ratat transferul fostului golgheter din La Liga! Era o prioritate pentru echipa lui

Dan Şucu (63 de ani) a ratat transferul atacantului ucrainean Artem Dovbyk (29 de ani). Fostul golgheter din La Liga era o prioritate pentru antrenorul formaţiei Genoa, Daniele De Rossi (43 de ani). De Rossi a lucrat cu Dovbyk la Roma şi era încrezător că internaţionalul ucrainean putea da un randament excelent la Genoa.

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Dovbyk a preferat-o însă pe Bologna, care i-a oferit un salariu considerabil mai mare decât Genoa. Atacantul a ajuns deja la Bologna, informează Corriere dello Sport, împrumutul urmând să fie oficializat în curând. Şi Genoa îl dorea tot împrumut pe atacantul cotat la 15 milioane de euro de către transfermarkt.com.

Artem Dovbyk, ţinta lui De Rossi la Genoa, a ales să semneze cu Bologna! Merge acolo împrumut

Artem Dovbyk va purta numărul 9 la Bologna. Are 41 de meciuri şi 11 goluri pentru naţionala Ucrainei. Dovbyk a fost integralist în acel fabulos 3-0 pentru tricolori contra Ucrainei la EURO 2024.

În sezonul 2023-2024, în care evolua la Girona, Dovbyk a fost golgheterul La Liga. A avut cifre de excepţie la formaţia spaniolă, marcând 24 de goluri şi reuşind 8 assist-uri în 36 de meciuri.

În primul sezon la AS Roma a marcat 12 goluri şi a oferit două assist-uri în cele 32 de meciuri în care a jucat în campionat. Sezonul trecut a apărut doar de 14 ori în tricoul Romei în Serie A, marcând 3 goluri şi reuşind un assist.