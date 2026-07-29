Denis Drăguș, cale liberă spre FCSB? Transferul realizat de Trabzonspor

Situația lui Denis Drăguș la Trabzonspor este în continuare incertă, iar deciziile luate de echipa românului par să ducă mai degrabă către o despărțire, în contextul în care salariul atacantului este unul destul de mare.

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Gigi Becali l-a anunțat deja că este dispus să îi ofere un milion de euro pe sezon la FCSB. Turcii au luat o decizie importantă și pregătesc un transfer.

Înlocuitor pentru Drăguș? Trabzonspor aduce atacant de la Standard Liege

Trabzonspor se află în prezent în cantonament în Austria, dar staff-ul tehnic vrea să mai aducă întăriri înaintea de începerea unui nou sezon în Turcia.

Din acest motiv, 61saat.com anunță că gruparea din Superliga va aduce un vârf de la Standard Liege. Este vorba despre Rene Mitongo, un jucător de doar 18 ani, cu o cotă de piață de un milion de euro.

Sursa citată precizează faptul că numărul străinilor din lot este limitat de regulament, astfel că aducerea acestuia ar fi o dublă-lovitură pentru Denis Drăguș, care este dorit insistent de FCSB.