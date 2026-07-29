FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Farul! Echipa lui Marius Baciu revine pe Arcul de Triumf

Jucătorii de la FCSB pe Arcul de Triumf / Sportpictures

FCSB a fost nevoită să se mute și de pe stadionul Steaua, iar partida contra celor de la Farul Constanța, din etapa a treia a Ligii 1, va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf.

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Organizatorii au pus deja în vânzare bilete pentru duelul contra formației antrenate de Ioan Ovidiu Sabău, iar prețurile sunt destul de mari și chiar contestate de către unii fani.

FCSB – Farul se joacă pe Arcul de Triumf

FCSB revine pe Arcul de Triumf, după acel baraj pentru UEFA Conference League câștigat împotriva rivalei Dinamo București. Gruparea antrenată de Marius Baciu întâlnește Farul în runda a treia din Liga 1.

Organizatorii au pus deja în vânzare bilete pentru acest joc, iar prețul acestora este cuprins între 30 (pentru peluză) și 100 de lei (Tribuna 1 – Vest).

Comunicat FCSB

„#Superliga #Etapa3 #FCSBFarul #bilete

FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Farul Constanța, a treia din noul sezon al Superligii, care se va disputa luni, 3 august, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI TRIBUNA 2 EST – 50 LEI TRIBUNA 1 VEST – 100 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 13:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Stadionul Arcul de Triumf:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet. 2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 29 iulie, ora 14:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Menționăm faptul că numărul locurilor pe acest stadion este limitat! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.