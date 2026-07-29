FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Farul! Echipa lui Marius Baciu revine pe Arcul de Triumf

FCSB a fost nevoită să se mute și de pe stadionul Steaua, iar partida contra celor de la Farul Constanța, din etapa a treia a Ligii 1, va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf.
Organizatorii au pus deja în vânzare bilete pentru duelul contra formației antrenate de Ioan Ovidiu Sabău, iar prețurile sunt destul de mari și chiar contestate de către unii fani.
FCSB – Farul se joacă pe Arcul de Triumf
FCSB revine pe Arcul de Triumf, după acel baraj pentru UEFA Conference League câștigat împotriva rivalei Dinamo București. Gruparea antrenată de Marius Baciu întâlnește Farul în runda a treia din Liga 1.
Organizatorii au pus deja în vânzare bilete pentru acest joc, iar prețul acestora este cuprins între 30 (pentru peluză) și 100 de lei (Tribuna 1 – Vest).
Comunicat FCSB
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