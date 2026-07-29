Marea problemă rezolvată de Neluţu Varga la CFR Cluj. Încă o datorie plătită de patronul clujenilor

Neluţu Varga a mai rezolvat o problemă financiară de la CFR Cluj. Patronul clujenilor a achitat o nouă datorie a clubului, dând asigurări că situaţia de la echipă se va calma.

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CFR Cluj risca să nu mai joace pe propriul stadion din cauza datoriilor acumulate către firma de pază. Clujenii ar fi putut ajunge într-o situaţia cu adevărat dramatică, la meciurile de „acasă”.

Marea problemă rezolvată de Neluţu Varga la CFR Cluj

Neluţu Varga a reacţionat cu privire la această situaţia şi a dezvăluit că a achitat datoria „de câteva mii de lei” către firma de pază. Patronul de la CFR Cluj i-a asigurat pe clujeni că toate datoriile vor fi achitate la timp, pentru ca echipa să nu aibă de suferit.

„Nu este nicio problemă cu firma de pază. Au fost restanțe de câteva mii de lei, s-a rezolvat. Să stea liniștită toată lumea, o să rezolv toate datoriile de la CFR Cluj. Neluțu Varga este om de cuvânt, o să vedeți acest lucru în continuare”, a declarat Neluţu Varga, conform fanatik.ro.

Firma de securitate de la meciurile din Gruia era gata să ia o decizie radicală şi să nu mai presteze servicii la meciurile clujenilor, dacă nu şi-ar fi încasat banii de la Neluţu Varga. Meciurile din Liga 1 nu se pot desfăşura fără servicii de securitate, astfel că CFR Cluj s-ar fi aflat în situaţia de a nu mai putea juca pe propriul teren.