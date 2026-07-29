Gigi Becali nu se teme înaintea returului cu FK Auda. Anunţul făcut de patronul FCSB-ului

Gigi Becali nu se teme înaintea returului cu FK Auda, din turul doi preliminar de Conference League. Patronul FCSB-ului e convins că echipa sa va trece de letoni.

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În tur, FK Auda a produs surpriza în Ghencea şi a învins-o pe FCSB cu 3-2, după un meci marcat şi de gafele lui Ştefan Târnovanu. Returul va avea loc joi, de la ora 19:00, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Gigi Becali, convins că FCSB va trece de FK Auda

Gigi Becali a fost întrebat despre şansele de calificare ale FCSB-ului, în turul trei preliminar din Conference League. Patronul roş-albaştrilor a oferit un răspuns categoric şi a subliniat că formaţia condusă de Marius Baciu va ajunge cu siguranţă în următoarea fază a preliminariilor competiţiei europene.

„La mine nu există cu încrezător, la mine este calificare. Ce e aia încrezător? Nu, tată, la mine e sută la sută. Calificare și punct, atât există, altceva nu există.

Nu a fost doar un accidentat, pe urmă a fost și arbitrajul, că acolo s-a făcut toată treaba”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.