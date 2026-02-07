"E intolerabil!" Iuliu Mureşan l-a pus la zid pe Cristiano Bergodi: "Are fitilul cam scurt. Merită o pedeapsă exemplară" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 7 februarie 2026, 23:42

Cristiano Bergodi / Sport Pictures

Iuliu Mureşan aşteaptă să se ia măsuri împotriva lui Cristiano Bergodi, după scandalul uriaş din finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul “şepcilor roşii” a sărit la gâtul lui Andrei Cordea după fluierul final, după care s-a creat un meleu.

Tabăra “şepcilor roşii” a acuzat că cei de la CFR Cluj au provocat în ultimele minute, atât prin Andrei Cordea, cât şi prin persoane neacreditate care au ajuns în zona băncilor de rezervă.

Iuliu Mureşan vrea ca Bergodi să fie pedepsit după bătaia din CFR Cluj – U Cluj

“Un adevărat derby, cu mult suspans. Păcat că s-a stricat la final din cauza unor oameni care nu se pot stăpâni. Bergodi îmi e drag, am lucrat cu el, dar are firea asta. Se pierde în anumite situaţii de tensiune şi de stres. Antrenorul este un formator, educator, ca un părinte care îşi educă copiii, ca un profesor care îşi educă elevii. Şi nu e voie ca exact profesorul să aibă ieşiri de-asta.

Aşa ceva nu se acceptă. Cum să iei de gât un jucător de la echipa adversă? E intolerabil aşa ceva. Sunt curios ce pedeapsă o să îi dea. Merită o pedeapsă exemplară. E mult mai grav când face aşa un antrenor. Îmi pare rău.

Probabil l-a deranajat rezultatul şi s-a enervat când a fost acea hârjoneală între Nistor şi Cordea. Nu ştiu de ce s-a aprins aşa. Are fitilul cam scurt şi se aprinde repede”, a declarat Iuliu Mureşan, la digisport.ro.

Iuliu Mureşan s-a plâns şi de central. Preşedintele lui CFR Cluj este de părere că un motiv pentru care lucrurile au degenerat pe final a fost reprezentat şi de lipsa de experienţă a brigăzii la astfel de meciuri:

“Ni s-a dat o brigadă cu mai puţină experienţă la un meci care se ştia că va fi tensionat. Partida au condus-o bine, tehnic nu le reproşez în timpul partidei lucruri deosebite. Au gestionat foarte prost finalul de partidă. Stăteam în lojă şi vedeam cum Bergodi a intrat de mai multe ori în teren. Abia îl ţineau colaboratorii. Dacă al patrulea arbitru îl chema pe central şi îi dădeau un cartonaş, îl potoleau. Galben sau roşu, nu contează. Şi în minutul 85, a fost o fază când a vrut să meargă în teren la Cordea. Nu ştiu de ce, a avut treabă cu Nistor. Asta e”, a mai spus Mureşan.

