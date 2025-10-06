"E o onoare când mă laudă patronul". Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
"E o onoare când mă laudă patronul". Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova

Liga 1 | "E o onoare când mă laudă patronul". Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova

“E o onoare când mă laudă patronul”. Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova

Publicat: 6 octombrie 2025, 8:28

E o onoare când mă laudă patronul. Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova

Alexandru Stoian, alături de Florin Tănase în FCSB - Universitatea Craiova 1-0/ Sport Pictures

Alexandru Stoian a oferit prima reacţie după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova. Tânărul atacant a transmis că este o onoare pentru el faptul că în ultimul timp a fost lăudat de Gigi Becali.

Alexandru Stoian a fost titular în derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1. El i-a luat locul în echipa de start lui Mihai Toma, jucător care în celelalte runde a îndeplinit regula U21 la FCSB.

Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova

Alexandru Stoian a mai subliniat că nu simte presiune atunci când este remarcat de Gigi Becali. Tânărul jucător a transmis că atmosfera de la echipă s-a schimbat, după cele două victorii obţinute în Liga 1.

“Eu nu am știut că acea fază (n.r. penalty-ul) e în careu. Când am văzut am zis «Doamne-ajută!». Era nevoie de un gol și e bine că am ținut de rezultat și a ieșit bine.

E o onoare pentru mine când mă laudă Nea Gigi. Nu simt o presiune, pentru că și la domnul Hagi era la fel. E altă atmosferă acum, suntem fericiți și trebuie să nu mai pierdem puncte.

Eu cred că acum începe revenirea, moralul nostru s-a ridicat. Nu cred că multe echipe o să țină ritmul la final, pentru că noi suntem campioana și e greu”, a declarat Alexandru Stoian, conform primasport.ro.

FCSB a acumulat 13 puncte în Liga 1, după victoria cu Universitatea Craiova. Campioana s-a impus în derby-ul cu oltenii graţie golului marcat din penalty de Florin Tănase.

