"E o onoare când mă laudă patronul". Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova - Antena Sport

Alexandru Stoian a oferit prima reacţie după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova. Tânărul atacant a transmis că este o onoare pentru el faptul că în ultimul timp a fost lăudat de Gigi Becali.
Alexandru Stoian a fost titular în derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1. El i-a luat locul în echipa de start lui Mihai Toma, jucător care în celelalte runde a îndeplinit regula U21 la FCSB.
Alexandru Stoian, euforic după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova
Alexandru Stoian a mai subliniat că nu simte presiune atunci când este remarcat de Gigi Becali. Tânărul jucător a transmis că atmosfera de la echipă s-a schimbat, după cele două victorii obţinute în Liga 1.
“Eu nu am știut că acea fază (n.r. penalty-ul) e în careu. Când am văzut am zis «Doamne-ajută!». Era nevoie de un gol și e bine că am ținut de rezultat și a ieșit bine.
E o onoare pentru mine când mă laudă Nea Gigi. Nu simt o presiune, pentru că și la domnul Hagi era la fel. E altă atmosferă acum, suntem fericiți și trebuie să nu mai pierdem puncte.
Eu cred că acum începe revenirea, moralul nostru s-a ridicat. Nu cred că multe echipe o să țină ritmul la final, pentru că noi suntem campioana și e greu”, a declarat Alexandru Stoian, conform primasport.ro.
FCSB a acumulat 13 puncte în Liga 1, după victoria cu Universitatea Craiova. Campioana s-a impus în derby-ul cu oltenii graţie golului marcat din penalty de Florin Tănase.
- “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
- Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB: “E un semnal de alarmă”
- Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: “Pentru unii n-a fost ok”
- Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”
- Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit şi riscă să rateze restul sezonului