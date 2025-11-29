"E o problemă!" Elias Charalambous s-a enervat la conferinţa de presă: "Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii" - Antena Sport

Închide meniul
“E o problemă!” Elias Charalambous s-a enervat la conferinţa de presă: “Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii”

Publicat: 29 noiembrie 2025, 15:49

E o problemă! Elias Charalambous s-a enervat la conferinţa de presă: Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii

Elias Charalambous, în timpul unui preview / Antena Sport

Elias Charalambous a fost iritat de anumite întrebări ale jurnaliştilor, în timpul conferinţei de presă dinaintea meciului Farul Constanţa – FCSB, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1. Antrenorul roş-albaştrilor a vorbit şi despre situaţia lui Siyabonga Ngezana, jucător criticat dur după înfrângerea de pe terenul sârbilor de la Steaua Roşie Belgrad.

Înaintea meciului de la Ovidiu au apărut zvonuri în presă legate despre un refuz al lui Siyabonga Ngezana de a juca în meciul cu Farul, în urma ultimelor evenimente. Mai întâi, Mihai Stoica a anunţat pe contul său de Facebook că acest lucru nu este adevărat, după care a venit rândul lui Charalambous să vorbească despre acest subiect.

Elias Charalambous a identificat o problemă la FCSB: “Cineva a vorbit”

Antrenorul cipriot a fost surprins de întrebările primite la conferinţa de presă legate de Ngezana. Charalambous a dezvăluit că a discutat cu fundaşul sud-african, dar nu s-a pus problema ca acesta să spună că nu vrea să joace, ci doar i-a dezvăluit că resimte oboseala.

Charalambous a părut surprins atunci când a auzit că în presă s-a aflat despre discuţia sa cu Ngezana şi a spus că este o problemă dacă aceste discuţii devin publice:

“(n.r. v-a spus Ngezana că nu vrea să joace?) Nu, mi-a spus că se simte obosit. Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii. A fost o discuţie între mine şi Ngezana. Nu ştiu de unde aţi auzit (n.r. a apărut în presă). Atunci cineva a vorbit. E o problemă dacă ce vorbesc cu jucătorii apare în presă”, a declarat Elias Charalambous, în cadrul unei conferinţe de presă:

Întrebat şi dacă se teme că postul său este în pericol, Charalambous a răspuns iritat:

“Nu, nu am vorbit cu el. Domnul Becali a spus foarte clar că voi fi aici până la vară şi nu e niciun motiv să vorbesc despre acest lucru”, a mai spus antrenorul roş-albaştrilor.

FCSB vine după un rezultat ruşinos la Belgrad, acolo unde Steaua Roşie s-a impus cu 1-0, în condiţiile în care sârbii au evoluat în inferioritate numerică mai bine de o oră.

Echipa lui Charalambous şi Pintilii se află pe locul 10, cu 21 de puncte, după 17 etape, în timp ce Farul, cu 26 de puncte, ocupă locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off, astfel încât formaţia roş-albastră are mare nevoie de victorie.

