Mihai Stoica a făcut lumină în cazul lui Siyabonga Ngezana! Mesaj dur pentru contestatari: "N-am murit, specimenelor" - Antena Sport

Publicat: 29 noiembrie 2025, 14:35

Mihai Stoica a făcut lumină în cazul lui Siyabonga Ngezana! Mesaj dur pentru contestatari: N-am murit, specimenelor

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a făcut lumină în cazul lui Siyabonga Ngezana. Criticat după înfrângerea suferită la Belgrad, cu Steaua Roşie, sud-africanul ar fi refuzat să joace contra celor de la Farul, în meciul programat duminică seară, în etapa cu numărul 18 din Liga 1.

Mihai Stoica susţine că acest lucru nu este adevărat şi consideră că aceste informaţii apar pentru a destabiliza echipa, care traversează o perioadă complicată, atât în Liga 1, cât şi în Europa League.

Mihai Stoica, mesaj dur la adresa contestatarilor: “Încă n-am murit”

De asemenea, Mihai Stoica a anunţat că nu a existat niciun fel de scandal la pauza meciului dintre FCSB şi Petrolul, încheiat la egalitate, scor 1-1:

“Printre necrofagi se numără hienele, vulturii, dar și gândacii bondoci. Cred că ultimii și-au activat reprezentanții zilele astea.

Au început să ne muște de ce le e la îndemână. Ba că a fost scandal la pauză în vestiar la meciul cu Petrolul (conduceam), ba că Ngezana refuză să facă deplasarea la Constanța (probabil știa că va fi ceață și nu putem ateriza).

Doar că încă n-am murit, specimenelor. Nu vă luați după paloare”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook.

FCSB vine după un rezultat ruşinos la Belgrad, acolo unde Steaua Roşie s-a impus cu 1-0, în condiţiile în care sârbii au evoluat în inferioritate numerică mai bine de o oră.

Echipa lui Charalambous şi Pintilii se află pe locul 10, cu 21 de puncte, după 17 etape, în timp ce Farul, cu 26 de puncte, ocupă locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off, astfel încât formaţia roş-albastră are mare nevoie de victorie.

