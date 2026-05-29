E oficial. I-au anunţat plecarea: Dinamo – FCSB a fost ultimul meci pentru el!

Dinamo a vrut să-l păstreze, dar oferta făcută de oficialii din Ştefan cel Mare a fost una mult prea mică. Aşadar, Kennedy Boateng părăseşte echipa din această vară.
Înaintea meciului cu FCSB, crainicul lui Dinamo a anunțat că e ultima partidă a lui Boateng în tricoul alb-roșu.
”Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren. Hai să-l aplaudăm cu toții pe Kennedy Boateng”, a spus crainicul lui Dinamo.
Stoperul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro și-ar fi dat deja acordul la noua echipă și va avea un salariu lunar de peste 50.000 de euro.
Fundașul în vârstă de 29 de ani a bătut palma cu cei de la Shandong Taishan, formație unde au mai evoluat în trecut Ionel Dănciulescu și Marius Niculae.
Gruparea chineză a venit și cu o propunere salarială consistentă pentru jucătorul care este evaluat în prezent la 1,2 milioane de euro. Salariul lunar al acestuia va depăși 50.000 de euro.
