Anunţul lui Neluţu Varga despre posibila revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj. Răspuns de un singur cuvânt

Neluţu Varga a fost întrebat despre o posibilă revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj. În ultimele zile, Daniel Pancu a fost anunţat de mai multe voci din fotbalul românesc ca fiind următorul antrenor de la Rapid, din sezonul viitor, în locul lui Costel Gâlcă.

Ţinând cont de acest fapt, Neluţu Varga a vorbit despre viitorul echipei sale. Daniel Pancu este în prezent antrenor la CFR Cluj, refuzând iniţial propunerea de prelungire a contractului, care va expira la finalul sezonului în funcţie de rezultate.

Anunţul lui Neluţu Varga despre posibila revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj

Întrebat despre o eventuală revenire a lui Marius Şumudică, Neluţu Varga a oferit un răspuns categoric: “Exclus“, a spus patronul clujenilor, conform primasport.ro. “Şumi” a antrenat-o pe CFR Cluj în perioada iunie – august 2021, plecând cu scandal din Gruia.

Neluţu Varga a mai transmis că nu se va opune plecării lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. Acesta a dat asigurări ca va fi pregătit să-i găsească rapid un înlocuitor antrenorului care i-a preluat pe clujeni în noiembrie 2025.

“În condiţia în care Daniel Pancu îşi face datoria până la vară, şi va pleca apoi, e strict opţiunea lui, dorinţa lui, eu nu o să mă împotrivesc niciodată. CFR are plan B, C, D, E…