Anunţul lui Neluţu Varga despre posibila revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj. Răspuns de un singur cuvânt

Neluţu Varga a fost întrebat despre o posibilă revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj. În ultimele zile, Daniel Pancu a fost anunţat de mai multe voci din fotbalul românesc ca fiind următorul antrenor de la Rapid, din sezonul viitor, în locul lui Costel Gâlcă.
Ţinând cont de acest fapt, Neluţu Varga a vorbit despre viitorul echipei sale. Daniel Pancu este în prezent antrenor la CFR Cluj, refuzând iniţial propunerea de prelungire a contractului, care va expira la finalul sezonului în funcţie de rezultate.
Anunţul lui Neluţu Varga despre posibila revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj
Întrebat despre o eventuală revenire a lui Marius Şumudică, Neluţu Varga a oferit un răspuns categoric: “Exclus“, a spus patronul clujenilor, conform primasport.ro. “Şumi” a antrenat-o pe CFR Cluj în perioada iunie – august 2021, plecând cu scandal din Gruia.
Neluţu Varga a mai transmis că nu se va opune plecării lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. Acesta a dat asigurări ca va fi pregătit să-i găsească rapid un înlocuitor antrenorului care i-a preluat pe clujeni în noiembrie 2025.
“În condiţia în care Daniel Pancu îşi face datoria până la vară, şi va pleca apoi, e strict opţiunea lui, dorinţa lui, eu nu o să mă împotrivesc niciodată. CFR are plan B, C, D, E…
Avem 6-7 variante de antrenor. Nu stăm noi într-un singur antrenor. Şumudică la CFR? Exclus! Nici nu intră în discuţie“, a declarat Neluţu Varga, conform sursei citate anterior.
Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, are două variante “de lux” pentru înlocuirea lui Daniel Pancu (48 de ani), care va pleca de la formaţia din Gruia la finalul sezonului, urmând să îl înlocuiască pe Costel Gâlcă (54 de ani) la Rapid.
Potrivit fanatik.ro, prima variantă a lui Varga pentru înlocuirea lui Daniel Pancu este Dan Petrescu (58 de ani), ce a cucerit 4 titluri şi o cupă a României cu formaţia din Gruia.
Dacă Dan Petrescu nu va reveni, Neluţu Varga va încerca să îl convingă pe Edi Iordănescu (47 de ani) să o preia pe CFR Cluj. Fost selecţioner al României, Edi Iordănescu a antrenat-o şi el în trecut pe CFR, cucerind un titlu cu această echipă, în sezonul 2020-2021.
- Gigi Becali, victorie în procesul cu CSA Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
- O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul la care renunţă Gigi Becali: “Avem cinci, probabil vor rămâne patru”
- Daniel Pancu a intervenit, după ce a fost dat ca şi antrenor la Rapid: “Nu are cine să mă arate cu degetul niciodată”
- Continuă tensiunile la Rapid. Victor Angelescu, anunţ despre amenzile date: “Sunt supărat. Nu el e principalul vinovat”
- Fanii lui Dinamo, ultimatum pentru conducere în privinţa schimbării siglei. Cerinţă de urgenţă: “În maxim 48 de ore”