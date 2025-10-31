Elias Charalambous a anunţat două reveniri importante în echipa FCSB-ului! Schimbări în primul 11 la campioană - Antena Sport

(n.r: Vor fi schimbări în primul 11 faţă de meciul cu Bistriţa) Da, sunt doar două zile de când am jucat cu Bistriţa. Avem o echipă mare, avem 25 de jucători cu noi, aşa că vom face schimbări în echipă mâine, da.

(n.r: Aşteptaţi să vă susţină multă lume în Cluj?) Avem mulţi fani peste tot în ţară. Şi la Bistriţa, când am mers acolo. Asta arată mereu cât de mare este acest club. Oriunde mergem avem fani care ne susţin. Repet, asta arată valoarea şi puterea acestui club.

(n.r: Echipa se simte mai bine după ultimele rezultate?) Cu siguranţă. Întotdeauna spun că cel mai important lucru pentru noi, pentru a căpăta din nou încredere, este să avem rezultate bune. Sunt sigur că aceste rezultate ne vor da încredere pentru restul meciurilor.

Charalambous a refuzat să vorbească despre posibila plecare a lui Denis Alibec la U Cluj

Domnul Bergodi este un antrenor care cunoaşte campionatul României. Nu cred că are nevoie de timp să se adapteze. Repet, pentru noi cel mai important este ce o să facem mâine.

(n.r: Sunt zvonuri că Alibec ar putea pleca la U Cluj) (n.r: râde) Nu e momentul potrivit să vorbim despre asta. Nu am nicio informaţie despre acest lucru.

(n.r: Federaţia vrea să organizeze finala Europa League în 2028 sau 2029. Visaţi să fiţi acolo, să câştigaţi finala?) Ok. Sper, în primul rând, pentru România să organizeze acest eveniment, ar fi ceva uriaş. Sunt sigur că toţi românii şi cetăţenii străini care locuiesc aici, ca mine, doresc acest eveniment uriaş aici. Ok, nu vreau să vorbesc despre noi, dacă ne dorim să fim acolo. Toate echipele îşi doresc să fie acolo. Sper ca această finală să fie în România şi toţi românii să poată merge să vadă această finală.

(n.r: Suporterii FCSB-ului au acest drept, să viseze această finală) Da, de ce nu? Trebuie să fim optimişti. Nu e uşor pentru o echipă românească să fie în finală, dar nu ştii niciodată în fotbal”, a declarat Elias Charalambous înainte de U Cluj – FCSB.