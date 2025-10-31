Elias Charalambous a anunţat două reveniri importante în echipa FCSB-ului! Schimbări în primul 11 la campioană - Antena Sport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous (45 de ani), a anunţat că echipa campioană poate conta pe David Miculescu (24 de ani) şi Juri Cisotti (32 de ani) la meciul de sâmbătă cu U Cluj.
U Cluj – FCSB se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Elias Charalambous a anunţat revenirea lui David Miculescu şi a lui Juri Cisotti în echipa FCSB-ului
Atmosfera la FCSB este una bună înaintea duelului cu formaţia antrenată de Cristiano Bergodi. FCSB s-a impus în campionat cu 4-0 cu UTA şi cu 3-1 cu Gloria Bistriţa în Cupa României.
Înainte de duelul dintre echipa lui Bergodi şi cea a lui Charalambous, U Cluj ocupă locul 9 în campionat, cu 17 puncte, iar FCSB e pe 10, cu 16 puncte.
“(n.r: Cum e atmosfera înainte de meciul cu U Cluj?) Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat şi ultimul meci în Cupă. Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine.
(n.r: Sunteţi optimist că puteţi să faceţi încă un pas spre play-off? Ştim că acesta este obiectivul acum) Da, desigur, suntem un club care vrea mereu să fie în frunte. Vom lupta pentru asta. Singurul lucru la care ne putem gândi acum este să o luăm meci cu meci, pas cu pas. Acum singurul lucru pe care îl avem în minte este meciul de mâine.
Elias Charalambous a anunţat schimbări în echipa de start a FCSB-ului faţă de meciul cu Gloria Bistriţa
(n.r: Cum o vedeţi pe U Cluj? Au avut ceva probleme în startul campionatului. Totodată, au schimbat antrenorul) Cel mai important este să ne uităm la noi, cum putem fi în cea mai bună formă în toate meciurile. Ştiu că au schimbat antrenorul, dar asta nu are legătură cu noi. Singurul lucru care ne interesează este să ne facem jocul. Asta este cel mai important.
(n.r: Cum sunt Cisotti şi Miculescu? Erau accidentaţi) Sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul de mâine. (n.r: Vor putea evolua?) Da, amândoi. Sunt 100% pregătiţi.
(n.r: Vor fi schimbări în primul 11 faţă de meciul cu Bistriţa) Da, sunt doar două zile de când am jucat cu Bistriţa. Avem o echipă mare, avem 25 de jucători cu noi, aşa că vom face schimbări în echipă mâine, da.
(n.r: Aşteptaţi să vă susţină multă lume în Cluj?) Avem mulţi fani peste tot în ţară. Şi la Bistriţa, când am mers acolo. Asta arată mereu cât de mare este acest club. Oriunde mergem avem fani care ne susţin. Repet, asta arată valoarea şi puterea acestui club.
(n.r: Echipa se simte mai bine după ultimele rezultate?) Cu siguranţă. Întotdeauna spun că cel mai important lucru pentru noi, pentru a căpăta din nou încredere, este să avem rezultate bune. Sunt sigur că aceste rezultate ne vor da încredere pentru restul meciurilor.
Charalambous a refuzat să vorbească despre posibila plecare a lui Denis Alibec la U Cluj
Domnul Bergodi este un antrenor care cunoaşte campionatul României. Nu cred că are nevoie de timp să se adapteze. Repet, pentru noi cel mai important este ce o să facem mâine.
(n.r: Sunt zvonuri că Alibec ar putea pleca la U Cluj) (n.r: râde) Nu e momentul potrivit să vorbim despre asta. Nu am nicio informaţie despre acest lucru.
(n.r: Federaţia vrea să organizeze finala Europa League în 2028 sau 2029. Visaţi să fiţi acolo, să câştigaţi finala?) Ok. Sper, în primul rând, pentru România să organizeze acest eveniment, ar fi ceva uriaş. Sunt sigur că toţi românii şi cetăţenii străini care locuiesc aici, ca mine, doresc acest eveniment uriaş aici. Ok, nu vreau să vorbesc despre noi, dacă ne dorim să fim acolo. Toate echipele îşi doresc să fie acolo. Sper ca această finală să fie în România şi toţi românii să poată merge să vadă această finală.
(n.r: Suporterii FCSB-ului au acest drept, să viseze această finală) Da, de ce nu? Trebuie să fim optimişti. Nu e uşor pentru o echipă românească să fie în finală, dar nu ştii niciodată în fotbal”, a declarat Elias Charalambous înainte de U Cluj – FCSB.
