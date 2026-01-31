Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult” - Antena Sport

Închide meniul
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult”

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 17:58

Denis Drăguș și Daniel Bîrligea / SPORT PICTURES

România va disputa în luna martie unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă, urmând să întâlnească naționala Turciei, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena.

Denis Drăguș nu va fi disponibil pentru acest joc, el fiind suspendat după cartonașul roșu încasat în disputa contra Bosniei, din faza preliminariilor.

Daniel Bîrligea, alesul lui Ciprian Marica

FIFA nu a acceptat apelul depus de Federația Română de Fotbal, care a încercat să scape de suspendarea primită de Denis Drăguș. Acesta nu va fi elibigil pentru primul baraj din drumul spre Campionatul Mondial de anul aceasta, contra Turciei.

Ciprian Marica a vorbit despre variantele pe care le are selecționerul Mircea Lucescu pentru postul de atacant și a explicat că singura soluție pe care acesta o poate lua în calcul este Daniel Bîrligea.

„Asta este o mare pierdere, ba chiar foarte mare. El are și cele mai multe calități dintre toți atacanții, de asta se bazau toți selecționerii pe el. Mircea Lucescu conta pe el pentru că are foarte multe calități.

Îmi pare rău că nu va juca. Este o pierdere mare, după ce nu suntem în cel mai bun moment, mai vine și chestia asta. Este mare păcat. Domnul Lucescu este în măsură să aleagă atacantul pentru meciul cu Turcia, dar Bîrligea, atunci când a jucat, a muncit mult. Eu cred că Bîrligea va juca în locul lui. Nu este ca și când am avea multe variante și am putea să alegem”, a declarat Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.

