"Era să îmi rupă piciorul!" Roland Niczuly a ieșit la atac după Sepsi - Gloria Buzău 1-2! Atac la adresa arbitrului - Antena Sport

Roland Niczuly este portarul lui Sepsi / Profimedia Roland Niczuly a oferit prima reacție după Sepsi – Gloria Buzău 1-2. Portarul covăsnenilor a dezvăluit că un adversar a fost aproape să îi rupă genunchiul, în cadrul partidei din prima etapă a play-out-ului. Cu o lovitură vizibilă pe picior, portarul celor de la Sepsi a transmis că a avut un duel dur cu atacatul Gloriei Buzău, Kevin Luckassen. Acesta a acuzat că ar fi putut suferi o accidentare gravă, în timpul partidei. Ce a spus Roland Niczuly după Sepsi – Gloria Buzău 1-2 Roland Niczuly a vorbit despre o fază petrecută pe un atac al Gloriei Buzău. La momentul respectiv, portarul a fost călcat de Luckassen, însă arbitrul partidei a hotărât că duelul a fost „unul normal". Niczuly a contestat decizia centralului și a arătat, la cameră, lovitura de pe picior, în timpul interviului. De asemenea, portarul a vorbit și despre prestația echipei sale și a recunoscut că aceasta a arătat rău, la meciul cu Gloria Buzău.

„Luckassen aproape mi-a rupt piciorul. Am văzut reluările. În primul rând, cred că eu ating mingea și după aia atinge Luckassen, care mă calcă clar, era să îmi rupă genunchiul.

Domnul arbitru a spus că Luckassen joacă mingea și după aceea e un contact normal.

Ok, dacă astfel de contacte sunt normale, asta e, trebuie să acceptăm, oricum nu vreau să găsesc scuze, nu din cauza asta am pierdut trei puncte azi, am arătat foarte rău”, a spus portarul covăsnenilor, la digisport.ro.

Laszlo Dioszegi: „Ne-am înţeles cu Dorinel Munteanu”

Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a anunţat că s-a înţeles cu Dorinel Munteanu pentru ca acesta să preia formaţia covăsneană.

