Decizie importantă a lui Mirel Rădoi! Jucătorul care tocmai a plecat de la Craiova. Unde îşi va continua cariera - Antena Sport

Mirel Rădoi a mai renunţat la un jucător. Decizia a venit după victoria împotriva celor de la Hermannstadt, scor 1-0. Antrenorul oltenilor s-a descotorosit de internaţionalul din Guineea Ecuatorială, Basilio Ndong. Asta pentru că cei de la Universitatea Craiova au deja doi oameni pe postul de fundaş stânga.

Mirel Rădoi îi are la dispoziţie pe acest post pe Nicuşor Bancu şi pe nou venitul de la Sepsi, Florin Ştefan. Astfel, s-a renunţat la Basilio Ndong.

Decizia a fost luată de Mirel Rădoi chiar înaintea returului cu Spartak Trnava, din turul 3 preliminar al Conference League. Se pare că jcuătorul negociază deja cu o echipă din Azerbaidjan, conform fanatik.ro. Ndong nu mai intră în planurile lui Mirel Rădoi după ce Florin Ştefan a semnat şi el cu oltenii. Astfel, iar cele două părți au decis să rezilieze, de comun acord, contractul.

Fundașul stânga a ajuns în România în 2023. Oltenii au plătit atunci 200.000 de euro norvegienilor de la Start pentru transferul său. Totuși, fotbalistul din Guineea Ecuatorială nu a reușit niciodată să se impună ca titular la echipa craioveană. În acest moment, dite-urile de specialitate îl evaluează pe Ndong la 400.000 de euro. În carieră a mai jucat pentru echipe precum FC Shkupi sau KVC Westerlo. De asemenea, apărătorul stânga are nu mai puțin de 47 de selecții la naționala Guineei Ecuatoriale.

Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt

Mirel Rădoi a subliniat că tot moralul bun al elevilor săi s-ar fi putut ruina la ultima fază a partidei cu Hermannstadt. Antrenorul s-a declarat mulţumit de faptul că echipa a obţinut cele trei puncte, însă a subliniat că elevii săi au comis multe greşeli individuale.