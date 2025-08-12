Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: "Liga nu are acum un preşedinte" - Antena Sport

Închide meniul
Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte”

Publicat: 12 august 2025, 16:52

Valeriu Iftime, înaintea unui meci / Hepta

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, l-a criticat pe şeful LPF, Gino Iorgulescu. El a propus ca funcţia de preşedinte al LPF să fie ocupată de altcineva.

Iftime l-a propus ca şef al LPF pe Cristi Balaj, preşedintele lui CFR Cluj. La Adunarea Generală a LPF, la care Iftime nu a participat, nu s-a discutat despre demiterea sau demisia lui Gino Iorgulescu din fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal.

Valeriu Iftime e de părere că Balaj ar fi un bun preşedinte al LPF

A fost președintele clubului, domnul Ignat, la Adunarea Generală de astăzi. Nu știu însă ce a făcut acolo. Eu sunt acționarul clubului. Pentru mine, ce au făcut ei, corectura aceea, trebuia făcută, dar nu acum. Înaintea sezonului, e clar. Nu poate fi aplicată acum, dar ce să facem. Legat de schimbarea domnului Gino Iorgulescu, eu nu aș cere asta pentru modificarea pe care a făcut-o, ci ca să avem și noi un președinte la Ligă. Eu spun că LPF nu are un președinte.

(n.r. pe cine ar vota) Aș vota pentru cineva care are management în fotbal. Dani Coman este un președinte de club bun, un fost fotbalist, nu am vorbit cu el atât de mult, dar pare un tip inteligent. Eu m-am gândit însă la președintele de la CFR, Cristi Balaj. Dacă am scoate la concurs un asemenea post, fără să mai fie intervenții din exterior ca atunci când l-au dat jos pe Dragomir, eu cred că ar veni un manager bun”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

Scandal după modificarea regulamentului

A fost scandal după ce regulamentul s-a modificat în urma criticilor vehemente ale lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului s-a revoltat fiindcă nu îl putea folosi în Liga 1 pe Malcom Edjouma, jucător pe care îl scosese de pe listă, decât dacă i-ar fi făcut un alt contract. Edjouma nu ar fi fost de acord cu această variantă, lucru afirmat şi de Becali.

După declaraţiile lui Gigi Becali, preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a propus modificarea regulamentului, propunere acceptată şi de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Acţionarul majoritar al Rapidului, Dan Şucu, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu după această modificare. La Adunarea Generală a LPF nu s-a discutat însă despre înlăturarea din funcţie a lui Gino Iorgulescu.

“(n.r: S-a cerut demisia?) Nu, nu, nu, am vorbit foarte calm. A fost o discuţie generală”, a declarat Victor Angelescu după şedinţa de la LPF.

