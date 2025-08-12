"Cred că se vor schimba lucrurile!" Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: "Normal că s-a discutat şi de scandaluri" - Antena Sport

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, a fost prezent în cursul zilei de marţi la Adunarea Generală a LPF. Această întâlnire a avut loc la o zi după ce s-a iscat un scandal uriaş în Liga 1.

Dan Şucu şi Mihai Rotaru l-au la zid pe Gino Iorgulescu, asta după ce Comitetul de Urgenţă a schimbat regulamentul, în urma plângerilor făcute de Gigi Becali. Concret, un paragraf din ROAF a fost schimbat, astfel încât echipele să poată reintroduce jucătorii excluşi pe lista LPF.

Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: “Am vorbit foarte calm. A fost o discuţie generală”

Dan Şucu i-a cerut chiar şi demisia lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF, iar replica acestuia nu a întârziat să apară. În cele din urmă, lucrurile par mai liniştite, după cum a declarat şi Victor Angelescu, prezent la Adunarea Generală:

“Normal ca s-a discutat și de scandalurile din ultimele zile. Ne-am susținut și acum părerea.

Problema nu a fost modificarea regulii, ci modul cum s-a facut. Cred ca s a gestionat foarte prost. Un singur club este ajutat si altele, nu. Nu e normal, sper să nu se mai facă așa și pe viitor.