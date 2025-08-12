"Cred că se vor schimba lucrurile!" Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: "Normal că s-a discutat şi de scandaluri" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 12 august 2025, 14:19

Cred că se vor schimba lucrurile! Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: Normal că s-a discutat şi de scandaluri

Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, a fost prezent în cursul zilei de marţi la Adunarea Generală a LPF. Această întâlnire a avut loc la o zi după ce s-a iscat un scandal uriaş în Liga 1.

Dan Şucu şi Mihai Rotaru l-au la zid pe Gino Iorgulescu, asta după ce Comitetul de Urgenţă a schimbat regulamentul, în urma plângerilor făcute de Gigi Becali. Concret, un paragraf din ROAF a fost schimbat, astfel încât echipele să poată reintroduce jucătorii excluşi pe lista LPF.

Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: “Am vorbit foarte calm. A fost o discuţie generală”

Dan Şucu i-a cerut chiar şi demisia lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF, iar replica acestuia nu a întârziat să apară. În cele din urmă, lucrurile par mai liniştite, după cum a declarat şi Victor Angelescu, prezent la Adunarea Generală:

“Normal ca s-a discutat și de scandalurile din ultimele zile. Ne-am susținut și acum părerea.

Problema nu a fost modificarea regulii, ci modul cum s-a facut. Cred ca s a gestionat foarte prost. Un singur club este ajutat si altele, nu. Nu e normal, sper să nu se mai facă așa și pe viitor.

Ce am vorbit rămâne înăuntru. Eu cred că se vor schimba lucrurile. Nu a fost problema că s-a dorit s se îndrepte această eroare. Pe viitor nu cred că se vor mai face asemenea probleme. Am avut nişte discuţii, sperăm să fie mai bine pe viitor.

Cum a fost creat acest lucru, nu a fost ok. Când au avut alte echipe, nu s-a intervenit, s-a intervenit la CFR. Repet, este o regulă bună.

(S-a cerut demisia?) Nu nu nu, am vorbit foarte calm. A fost o discutie generala”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu

Dan Şucu a dat o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu, în scandalul momentului din fotbalul românesc. Acţionarul majoritar de la Rapid nu şi-a explicat atacul lansat de preşedintele LPF la adresa sa.

După ce Dan Şucu i-a cerut public demisia, Gino Iorgulescu a reacţionat şi l-a ameninţat pe şeful de la Rapid- “Știu și eu câteva lucruri despre el, cu care aș putea să ies în presă, dar nu sunt prăduitor”, a transmis preşedintele LPF.

Întrebat despre atacul lui Gino Iorgulescu, Dan Şucu a avut o nouă reacţie dură. Acesta a transmis că replica dată de preşedintele LPF nu are nicio legătură cu problema expusă de el.

“Am plecat câteva zile din București… eu am spus ce am avut de spus. Ce legătură are una cu alta?! Că nu înțeleg! Eu am discutat despre faptul că un angajat al Ligii hotărăște ceva de capul lui fără să se consulte cu membrii Ligii!

Despre ce vorbim acum? S-au făcut multe prune astă-toamnă, nu? Ce legătură are una cu cealaltă? Răspundem la altceva? Că n-am înțeles! Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie? N-are nicio legătură cu ce am vorbit eu!”, a declarat Dan Şucu, conform prosport.ro.

