"Cred că se vor schimba lucrurile!" Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: "Normal că s-a discutat şi de scandaluri" - Antena Sport

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, a fost prezent în cursul zilei de marţi la Adunarea Generală a LPF. Această întâlnire a avut loc la o zi după ce s-a iscat un scandal uriaş în Liga 1.
Dan Şucu şi Mihai Rotaru l-au la zid pe Gino Iorgulescu, asta după ce Comitetul de Urgenţă a schimbat regulamentul, în urma plângerilor făcute de Gigi Becali. Concret, un paragraf din ROAF a fost schimbat, astfel încât echipele să poată reintroduce jucătorii excluşi pe lista LPF.
Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: “Am vorbit foarte calm. A fost o discuţie generală”
Dan Şucu i-a cerut chiar şi demisia lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF, iar replica acestuia nu a întârziat să apară. În cele din urmă, lucrurile par mai liniştite, după cum a declarat şi Victor Angelescu, prezent la Adunarea Generală:
“Normal ca s-a discutat și de scandalurile din ultimele zile. Ne-am susținut și acum părerea.
Problema nu a fost modificarea regulii, ci modul cum s-a facut. Cred ca s a gestionat foarte prost. Un singur club este ajutat si altele, nu. Nu e normal, sper să nu se mai facă așa și pe viitor.
Ce am vorbit rămâne înăuntru. Eu cred că se vor schimba lucrurile. Nu a fost problema că s-a dorit s se îndrepte această eroare. Pe viitor nu cred că se vor mai face asemenea probleme. Am avut nişte discuţii, sperăm să fie mai bine pe viitor.
Cum a fost creat acest lucru, nu a fost ok. Când au avut alte echipe, nu s-a intervenit, s-a intervenit la CFR. Repet, este o regulă bună.
(S-a cerut demisia?) Nu nu nu, am vorbit foarte calm. A fost o discutie generala”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.