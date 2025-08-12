"Aş vrea să trag nişte concluzii!" Marius Şumudică a găsit vinovatul după Oţelul - Rapid: "A greşit" - Antena Sport

Închide meniul
“Aş vrea să trag nişte concluzii!” Marius Şumudică a găsit vinovatul după Oţelul – Rapid: “A greşit”

Publicat: 12 august 2025, 13:02

Marius Şumudică / Sport Pictures

Marius Şumudică a analizat meciul dintre Oţelul Galaţi şi Rapid, încheiat la egalitate, scor 1-1. Ciobanu a deschis scorul pentru gălăţeni, în minutul 33 al partidei. Egalarea a venit în minutul 60, atunci când Dobre a înscris şi a stabilit şi scorul final.

Fostul antrenor din Giuleşti l-a criticat pe portarul Franz Stolz pentru golul primit în minutul 33 de la Andrei Ciobanu. Şumudică i-a reproşat faptul că a respins în faţă şutul lui Zhelev, motiv pentru care mingea a ajuns la Ciobanu.

Marius Şumudică a dat vina pe Franz Stolz după Oţelul – Rapid 1-1

“Aș vrea să trag niște concluzii. Nu aș vrea să încep cu finalul și să spun dacă se pot bate la titlu sau pentru un trofeu. Făcând o comparație între Rapid și Oțelul, este ușor de făcut dacă ne gândim la transferuri. Oțelul aduce 16 jucători. Rapid are cam aceiași jucători care au fost anul trecut.

Stolz, din punctul meu de vedere, a greșit la gol. Nu poți să respingi în fața, la Ciobanu, mingea aia, mingea aia se respinge în lateral, în altă parte. Rapid e neînvinsă, dar ieri a pierdut două puncte. Nu ar trebui să facem comparații cu ce a fost anul trecut, cu Lennon, cu Șumudică, ci cu ce se întâmplă acum”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

De asemenea, Marius Şumudică este de părere că Rapid îi prinde pe cei de la FCSB într-un moment extrem de bun pentru giuleşteni, în condiţiile în care campioana României traversează o perioadă extrem de complicată:

“Îi prind pe FCSB la 3 zile. Ei se întorc vineri, deci au doar vineri și sâmbătă între cele două jocuri. Rapid îi prinde extraordinar de bine, ar trebui să câștige jocul, dacă vrea să se bată acolo sus. Trebuie să ia neapărat 6 puncte în următoarele două meciuri”, a mai spus Marius Şumudică.

Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB

Robert Niță a dezvăluit că Jakub Hromada va efectua un RMN pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea suferită. Fostul jucător al Rapidului a transmis că mijlocașul va lipsi, cel mai probabil, de la derby-ul cu campioana.

Rapid și FCSB se vor întâlni duminică, în derby-ul rundei a șasea din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la ora 21:30.

„Etapa viitoare vine FCSB-ul pe Arena Națională. Acum toată lumea se așteaptă, ‘I-a bătut toată lumea pe FCSB, Rapid trebuie să…’. Hromada o să facă niște investigații astăzi după-amiază. Și împreună cu doctorul echipei și ce se va vedea la interpretarea ecografiei și a RMN-ului…

Ca primă impresie este o problemă musculară. Doar dacă este o contractură și el, fiind un jucător care a mai avut astfel de accidentări, a vrut un pic să se protejeze și, gândindu-se și la derby, să fi ieșit. Dar mi-e greu să cred că va fi cu FCSB-ul”, a transmis Robert Niță, conform fanatik.ro.

