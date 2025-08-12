Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB

Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB

Publicat: 12 august 2025, 15:34

Comentarii
Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB

Dan Şucu şi Victor Angelescu, în timpul unui meci / Profimedia

Rapid a acuzat erorile de arbitraj de la partida de luni seara, cu Oţelul, scor 1-1 în etapa a 5-a a Superligii, acţionarul clubului Victor Angelescu afirmând, marţi, la finalul Adunării Generale a LPF, că greşelile influenţează în mod cert clasamentul. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul giuleştean invocă un henţ în careu al fundaşului echipei gălăţene Milen Zhelev, în minutul 75 al partidei, la scorul de 1-1. Faza a fost analizată de arbitrii VAR pentru posibil penalty, dar centralul Viorel Flueran nu a fost chemat la marginea terenului pentru a lua o decizie în urma vizionării imaginilor. 

Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul 

E urât pentru că e al treilea penalty clar, sau al patrulea, care nu ni se acordă. E altă eroare, din păcate, care ni se întâmplă. Am zis că le contabilizez, speram că o să ajung la mai puţine, dar au trecut doar cinci etape. E o problemă mare. Poate că am devenit periculoşi, dar nu e o problemă doar la noi.  

Sunt multe greşeli şi la alte echipe, am văzut erori meci de meci, la fiecare partidă. S-a început foarte greşit, sezonul ăsta arbitrajul este foarte slab, foarte slab. Şi nu o spun doar pentru că există greşeli doar împotriva Rapidului. Am văzut greşeli şi la alte echipe.  

Sută la sută influenţează clasamentul aceste greşeli de arbitraj. Acum ne-au luat două puncte. Am discutat cu reprezentanţii ligii, dar rămâne între noi. Dar normal că am discutat şi ar trebui să existe mult mai multă transparenţă în ceea ce priveşte arbitrajul”, a declarat Angelescu la sediul LPF. 

Reclamă
Reclamă

Victor Angelescu: „O victorie cu FCSB ar fi dulce oricând”

Victor Angelescu consideră că Rapid traversează o perioadă bună şi că este potrivit momentul să întâlnească FCSB duminică, în etapa a 6-a a Ligii 1. 

“O victorie cu FCSB ar fi dulce oricând, în orice context, oricum. Şi dacă suntem pe locul 1 şi dacă suntem pe 16. Deci sperăm să ne facem fanii fericiţi, să jucăm bine duminică şi să câştigăm. Într-un derby sunt şansele egale, 50-50.  

Au fost momente, după cum ştiţi, când ei erau sus şi noi erau mai jos şi am câştigat. Şi invers, aşa că va fi un meci foarte, foarte greu. E bine că vine meciul acum pentru că e o perioadă bună pentru noi. Sper să arătăm bine. De joc sunt mulţumit şi de cum am început campionatul. Prima repriză cu Oţelul, într-adevăr, a fost o repriză slabă. Poate cea mai slabă făcută noi până acum.  

Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegaleRomânii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
Reclamă

Dar, în mare parte, cam aceiaşi jucători au jucat şi în a doua. Cred că atitudinea a contat. Am făcut o repriză a doua foarte bună. Şi meritam să câştigăm. Până la urmă şi un punct e bun. Repet, un gust amar când nu am primit penalty“, a mai spus Angelescu. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Observator
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
17:52
Dezvăluiri din şedinţa de la Ligă! Ce s-a întâmplat după scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Anunţ din interior
17:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 august
17:34
Veste uriaşă pentru românul Matteo Duţu de la AC Milan! Decizia luată de Massimiliano Allegri
17:27
Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: “E un pic mai greu”
17:02
Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior
16:52
Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”