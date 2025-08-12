Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB - Antena Sport

Rapid a acuzat erorile de arbitraj de la partida de luni seara, cu Oţelul, scor 1-1 în etapa a 5-a a Superligii, acţionarul clubului Victor Angelescu afirmând, marţi, la finalul Adunării Generale a LPF, că greşelile influenţează în mod cert clasamentul.

Oficialul giuleştean invocă un henţ în careu al fundaşului echipei gălăţene Milen Zhelev, în minutul 75 al partidei, la scorul de 1-1. Faza a fost analizată de arbitrii VAR pentru posibil penalty, dar centralul Viorel Flueran nu a fost chemat la marginea terenului pentru a lua o decizie în urma vizionării imaginilor.

Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul

“E urât pentru că e al treilea penalty clar, sau al patrulea, care nu ni se acordă. E altă eroare, din păcate, care ni se întâmplă. Am zis că le contabilizez, speram că o să ajung la mai puţine, dar au trecut doar cinci etape. E o problemă mare. Poate că am devenit periculoşi, dar nu e o problemă doar la noi.

Sunt multe greşeli şi la alte echipe, am văzut erori meci de meci, la fiecare partidă. S-a început foarte greşit, sezonul ăsta arbitrajul este foarte slab, foarte slab. Şi nu o spun doar pentru că există greşeli doar împotriva Rapidului. Am văzut greşeli şi la alte echipe.

Sută la sută influenţează clasamentul aceste greşeli de arbitraj. Acum ne-au luat două puncte. Am discutat cu reprezentanţii ligii, dar rămâne între noi. Dar normal că am discutat şi ar trebui să existe mult mai multă transparenţă în ceea ce priveşte arbitrajul”, a declarat Angelescu la sediul LPF.