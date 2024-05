"Ești stelist?" Moment de sinceritate al lui Daniel Popa, înainte sa ajungă la Dinamo. Atacantul, la o semnătură distanță de FCSB - Antena Sport

Daniel Popa vine după cel mai bun sezon al carierei. În cele 36 de meciuri din campionat a înscris 11 goluri şi a oferit 5 pase decisive. Are o cotă de piaţă de 850.000 de euro.

”La Daniel e o situație diferită, pentru că pe el nu ne putem baza în baraj, are o problemă musculară. Din punctul nostru de vedere, are o clauză de reziliere de 300.000 de euro.

FCSB s-a înțeles cu jucătorul și în această seară s-au înțeles și cluburile pentru această clauză, de 300.000. Este o pierdere. Da, e un acord de principiu. E o șansă și pentru jucător, și-a făcut datoria față de noi”, a spus preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, la digisport.ro.

Daniel Popa a jucat, de-a lungul carierei, pentru Chindia Târgovişte, Dinamo, FC Botoşani, Daejeon Hana Citizen şi U Cluj.

„Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000„, spunea Gigi Becali.