„Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 18:54

Ioan Ovidiu Sabău, la U Cluj/ Profimedia

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) s-a declarat convins de faptul că fosta sa echipă, U Cluj, poate face eventul în acest sezon. Clujenii s-au detașat în fruntea campionatului, după victoria categorică cu Universitatea Craiova, scor 4-0.

Ioan Ovidiu Sabău a subliniat că U Cluj a crescut, de la sezon la sezon. Antrenorul a transmis că baza echipei actuale a lui Cristiano Bergodi a fost formată de el, având parte de susținerea conducerii.

„U Cluj poate să facă și eventul, nu doar să ia titlul, la cum arată… Au un lot competitiv și numeros, față de anul trecut.

E clar că s-au făcut niște schimbări, așteptările sunt altele, nu mai e o echipă de retrogradare. E o echipă stabilă, în momentul de față. (n.r. baza echipei dumneavoastră ați format-o) Da, eu cu oamenii din club. Am avut doi ani de zile în care cred că am văzut peste 100 de jucători. Am căutat oameni de caracter și serioși. În primul rând, m-a interesat să arate bine fizic, să aibă talie și forță. Cu unii am reușit, cu alții mai puțin, dar, într-adevăr, a fost o echipă în spate. A fost conducerea care a asigurat stabilitatea. A fost ceea ce aveam nevoie pentru ca noi să trecem la următorul nivel”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform prosport.ro.

De asemenea, Ioan Ovidiu Sabău a oferit declarații și despre posibilele transferuri ale lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj. Antrenorul a declarat că cei doi internaționali români ar aduce un plus uriaș la echipa lui Cristiano Bergodi, pe care l-a lăudat pentru parcursul echipei.

„Cristiano Bergodi a dus mai departe ceea ce am construit cu clubul și stafful. E un antrenor bine pregătit, care s-a adaptat foarte repede la jucători. A știut ce să facă pentru a avea rezultate. Are un merit extraordinar. (n.r. înțeleg că se pregătește aducerea lui Andrei Burcă și Nicolae Stanciu) Foarte bine! Așa crești ca echipă, când ai valori. E o selecție permanentă. În fiecare an, trebuie să fie o selecție.

Pe U Cluj o consider favorită la titlu, dar rămân trei echipe care pot pune probleme. Una este Craiova, care cât de cât poate să fie la nivelul lui U Cluj. Craiova are poate un pic mai multă experiență, dar ca și motivație și stare de spirit U Cluj este peste cu mult. U Cluj are mai multă modestie și agresivitate, aici cred că domină”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

