„Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) s-a declarat convins de faptul că fosta sa echipă, U Cluj, poate face eventul în acest sezon. Clujenii s-au detașat în fruntea campionatului, după victoria categorică cu Universitatea Craiova, scor 4-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Ovidiu Sabău a subliniat că U Cluj a crescut, de la sezon la sezon. Antrenorul a transmis că baza echipei actuale a lui Cristiano Bergodi a fost formată de el, având parte de susținerea conducerii.

Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate face eventul

„U Cluj poate să facă și eventul, nu doar să ia titlul, la cum arată… Au un lot competitiv și numeros, față de anul trecut.

E clar că s-au făcut niște schimbări, așteptările sunt altele, nu mai e o echipă de retrogradare. E o echipă stabilă, în momentul de față. (n.r. baza echipei dumneavoastră ați format-o) Da, eu cu oamenii din club. Am avut doi ani de zile în care cred că am văzut peste 100 de jucători. Am căutat oameni de caracter și serioși. În primul rând, m-a interesat să arate bine fizic, să aibă talie și forță. Cu unii am reușit, cu alții mai puțin, dar, într-adevăr, a fost o echipă în spate. A fost conducerea care a asigurat stabilitatea. A fost ceea ce aveam nevoie pentru ca noi să trecem la următorul nivel”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform prosport.ro.

De asemenea, Ioan Ovidiu Sabău a oferit declarații și despre posibilele transferuri ale lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj. Antrenorul a declarat că cei doi internaționali români ar aduce un plus uriaș la echipa lui Cristiano Bergodi, pe care l-a lăudat pentru parcursul echipei.