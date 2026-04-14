„Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) s-a declarat convins de faptul că fosta sa echipă, U Cluj, poate face eventul în acest sezon. Clujenii s-au detașat în fruntea campionatului, după victoria categorică cu Universitatea Craiova, scor 4-0.
Ioan Ovidiu Sabău a subliniat că U Cluj a crescut, de la sezon la sezon. Antrenorul a transmis că baza echipei actuale a lui Cristiano Bergodi a fost formată de el, având parte de susținerea conducerii.
Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate face eventul
„U Cluj poate să facă și eventul, nu doar să ia titlul, la cum arată… Au un lot competitiv și numeros, față de anul trecut.
E clar că s-au făcut niște schimbări, așteptările sunt altele, nu mai e o echipă de retrogradare. E o echipă stabilă, în momentul de față. (n.r. baza echipei dumneavoastră ați format-o) Da, eu cu oamenii din club. Am avut doi ani de zile în care cred că am văzut peste 100 de jucători. Am căutat oameni de caracter și serioși. În primul rând, m-a interesat să arate bine fizic, să aibă talie și forță. Cu unii am reușit, cu alții mai puțin, dar, într-adevăr, a fost o echipă în spate. A fost conducerea care a asigurat stabilitatea. A fost ceea ce aveam nevoie pentru ca noi să trecem la următorul nivel”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform prosport.ro.
De asemenea, Ioan Ovidiu Sabău a oferit declarații și despre posibilele transferuri ale lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj. Antrenorul a declarat că cei doi internaționali români ar aduce un plus uriaș la echipa lui Cristiano Bergodi, pe care l-a lăudat pentru parcursul echipei.
„Cristiano Bergodi a dus mai departe ceea ce am construit cu clubul și stafful. E un antrenor bine pregătit, care s-a adaptat foarte repede la jucători. A știut ce să facă pentru a avea rezultate. Are un merit extraordinar. (n.r. înțeleg că se pregătește aducerea lui Andrei Burcă și Nicolae Stanciu) Foarte bine! Așa crești ca echipă, când ai valori. E o selecție permanentă. În fiecare an, trebuie să fie o selecție.
Pe U Cluj o consider favorită la titlu, dar rămân trei echipe care pot pune probleme. Una este Craiova, care cât de cât poate să fie la nivelul lui U Cluj. Craiova are poate un pic mai multă experiență, dar ca și motivație și stare de spirit U Cluj este peste cu mult. U Cluj are mai multă modestie și agresivitate, aici cred că domină”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.
- Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş!
- Daniel Bîrligea, operație de aproape două ore. Cu ce problemă s-a confruntat atacantul FCSB-ului și când poate reveni pe teren
- Probleme pentru Rapid, după remiza cu FC Argeș. Titularul care s-a accidentat: „Va face investigații medicale”
- Plecare de la CFR Cluj, înainte de finalul sezonului. La ce jucător a renunțat Daniel Pancu
- Oficialii lui U Cluj, reacție categorică despre transferurile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă