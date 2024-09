"Facem prea multe greşeli!" Marius Şumudică şi-a taxat jucătorii, după Rapid - Oţelul 0-0! Ce a spus despre N'Jie şi Boupendza - Antena Sport

Marius Şumudică şi-a taxat jucătorii, după Rapid - Oţelul 0-0 Marius Şumudică/ Profimedia Marius Şumudică şi-a taxat jucătorii, după ce Rapid a remizat cu Oţelul, scor 0-0, în etapa a 11-a din Liga 1. Antrenorul a transmis că rezultatul înregistrat este unul echitabil, mărturisind că ambele formaţii au ratat ocazii mari. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În ciuda acestui fapt, „Şumi” a transmis că „elevii” săi comit prea multe greşeli. Acesta a oferit declaraţii şi despre atacanţi. Rapid a început partida cu Burmaz titular, iar ulterior a fost trimis în teren Jambor. Marius Şumudică şi-a taxat jucătorii, după Rapid – Oţelul 0-0 În privinţa faptului că Rapid nu are victorie în Giuleşti, în acest sezon, Marius Şumudică a declarat că jucătorii săi trebuie să depăşească această „barieră” a presiunii. De asemenea, Şumudică s-a declarat convins că în momentul în care îi va avea la dispoziţie pe Clinton N’Jie şi pe Aaron Boupendza, Rapid va fi o echipă schimbată. „E un rezultat echitabil, prima repriză ne-a aparţinut nouă. În a doua repriză au avut o ocazie mare, a scos-o Sigrist. E foarte greu să-i desfaci, e greu să le dai gol. A contat şi timpul de odihnă. Săpunaru, nu am putut să joc cu el. Paşcanu a avut o ocazie mare, dacă luăm aşa, noi am avut ocazii mai clare. Ei sunt o echipă care joacă de mult împreună. Nu pot să spun că sunt mulţumit, dar nici dezamăgit, am mai câştigat un punct, am venit la două puncte de locul şase şi mergem la Botoşani să câştigăm. Reclamă

Trebuie să trecem peste bariera asta, a presiunii. Facem greşeli foarte multe, nu câştigăm dueluri foarte multe, avem nevoie să ajungem în careu mult mai mult. Îmi doresc mai mult să nu se ascundă, avem nevoie de personalitate, dar suntem o echipă tânără. Cei care au venit de pe bancă, suntem mai ok din punct de vedere fizic. Am putut s-o ducem şi am fost acolo. Dacă Jambor punea corpul, cred că e penalty. Dar un joc echitabil, cred că a fost corect rezultatul. Şi eu când eram atacant am avut o perioadă în care nu marcam, dar în primul rând trebuie să fii în gura porţii, să legăm pasele. E un tip inimos, dar nu e de ajuns, trebuie să apari acolo, să avem mai multe ocazii.

E benefic că n-am primit gol, casa o construieşti de jos, de la subsol, uşor uşor vom fi acolo. Cu o victorie la Botoşani, putem urca în play-off. Sper să fac cât mai multe puncte până în pauza de iarnă. După meciul cu Botoşani, pleacă zece jucători la naţionale. Când va intra şi Boupendza, şi NJie, aştept să intre, sunt jucători de calitate. L-am pierdut şi pe Hromada, nu e uşor. Petrila s-a cerut afară, el nu s-a antrenat deloc, a făcut injecţii, la fel şi Săpunar, au nişte dureri…când voi avea tot lotul la dispoziţie, vom arăta altfel”, a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.

Claudiu Petrila: „Trebuie să ne revenim!”

Şi Claudiu Petrila a oferit declaraţii, la finalul partidei. Acesta a transmis că jucătorii resimt o presiune şi mai mare atunci când evoluează pe teren propriu, acesta fiind motivul pentru care giuleştenii nu au mai obţinut o victorie „acasă” de aproape patru luni.

„Nu ştiu cât de mult ne ajută un punct…dar n-am primit gol. Din păcate nu am reuşit să câştigăm. Mergem înainte. E o presiune mai mare decât în deplasare, asta ar trebui să ne ajute. Parcă avem trac de joc. A fost un meci greu, se apără foarte bine, dar am dat totul pe teren. Poate încrederea în noi ne lipseşte, poate e un blocaj, dar trebuie să ne revenim pentru că nu mai avem timp, să câştigăm acasă. Nu mă aşteptam să fiu căpitan, am văzut în vestiar, e o onoare, sunt mândru de asta”, a spus şi Claudiu Petrila, după egalul cu Oţelul, scor 0-0.

