OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93 - Antena Sport

Mamadou Thiam este noul jucător al celor de la FCSB. Fostul atacant de la U Cluj, în vârstă de 30 de ani, a fost prezentat în cursul zilei de vineri, a doua zi după remiza FCSB-ului din manşa tur a play-off-ului Europa League.
La FCSB, Mamadiz Thiam va purta numărul 93. El a efectuat deja vizita medicală, dar şi primul antrenament la noua sa echipă.
Mamadou Thiam, prezentat la FCSB
“Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam, de la Universitatea Cluj.
Atacantul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 93, a efectuat deja vizita medicală și primul antrenament la Baza Sportivă FCSB.
Clubul nostru îi urează bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunţat FCSB, pe social media.
Pentru Mamadou Thiam, FCSB a plătit 50.000 de euro, sumă la care s-a adăugat şi Andrei Gheorghiţă, cel care a devenit jucătorul “şepcilor roşii” definitiv. În ceea ce îl priveşte pe Thiam, el a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opţiune de prelungire pe încă un an.
Florin Prunea, despre transferul lui Thiam la FCSB: “Îţi forţează mâna”
Prunea este de părere că suma plătită pentru Thiam este mult prea mică şi trage un semnal de alarmă în privinţa jucătorilor care nu îşi respectă contractele şi forţează cluburile să le dea drumul:
“Mie FCSB-ul îmi lasă impresia că îl tatonează de mult timp și cred că acum a fost momentul prielnic, în sensul în care jucătorul a provocat ruptura de ”U” Cluj, ceea ce nu mi se pare în regulă.