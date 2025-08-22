OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93 - Antena Sport

Mamadou Thiam este noul jucător al celor de la FCSB. Fostul atacant de la U Cluj, în vârstă de 30 de ani, a fost prezentat în cursul zilei de vineri, a doua zi după remiza FCSB-ului din manşa tur a play-off-ului Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La FCSB, Mamadiz Thiam va purta numărul 93. El a efectuat deja vizita medicală, dar şi primul antrenament la noua sa echipă.

Mamadou Thiam, prezentat la FCSB

“Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam, de la Universitatea Cluj.

Atacantul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 93, a efectuat deja vizita medicală și primul antrenament la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunţat FCSB, pe social media.