Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93

OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93

Publicat: 22 august 2025, 13:35

Comentarii
OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93

Mamadou Thiam / FAcebook FCSB

Mamadou Thiam este noul jucător al celor de la FCSB. Fostul atacant de la U Cluj, în vârstă de 30 de ani, a fost prezentat în cursul zilei de vineri, a doua zi după remiza FCSB-ului din manşa tur a play-off-ului Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La FCSB, Mamadiz Thiam va purta numărul 93. El a efectuat deja vizita medicală, dar şi primul antrenament la noua sa echipă.

Mamadou Thiam, prezentat la FCSB

“Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam, de la Universitatea Cluj.

Atacantul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 93, a efectuat deja vizita medicală și primul antrenament la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunţat FCSB, pe social media.

Reclamă
Reclamă

Pentru Mamadou Thiam, FCSB a plătit 50.000 de euro, sumă la care s-a adăugat şi Andrei Gheorghiţă, cel care a devenit jucătorul “şepcilor roşii” definitiv. În ceea ce îl priveşte pe Thiam, el a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opţiune de prelungire pe încă un an.

Florin Prunea, despre transferul lui Thiam la FCSB: “Îţi forţează mâna”

Prunea este de părere că suma plătită pentru Thiam este mult prea mică şi trage un semnal de alarmă în privinţa jucătorilor care nu îşi respectă contractele şi forţează cluburile să le dea drumul:

“Mie FCSB-ul îmi lasă impresia că îl tatonează de mult timp și cred că acum a fost momentul prielnic, în sensul în care jucătorul a provocat ruptura de ”U” Cluj, ceea ce nu mi se pare în regulă.

Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingeaTânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
Reclamă

Și dacă astea sunt cifrele, Gheorghiță + 50.000 de euro, mi se pare o sumă derizorie pentru un jucător ca el. Am ajuns în situația în care un jucător vine când vrea și pleacă când vrea de la echipă. Lucrul ăsta nu e în regulă.

Îți forțează mâna când zice că ‘nu mai vin, nu mai vreau’. Nu e în regulă să o faci de o asemenea manieră. Cred că au vorbit și zilele trecute. Au forțat.

FCSB-ul și-a făcut treaba, bravo lor. Au luat un jucător foarte bun, la o sumă foarte bună. Cred că cei de la ”U” Cluj când vor lua un jucător vor sufla și în iaurt”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Fetiţa, martoră la crima din Craiova, a fost găsită ţinându-şi mama de mână. Ultimele cuvinte ale femeii
Observator
Fetiţa, martoră la crima din Craiova, a fost găsită ţinându-şi mama de mână. Ultimele cuvinte ale femeii
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Fanatik.ro
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
13:24
Nu Gică Hagi! Nicolae Stanciu le-a dezvăluit celor de la Gazzetta dello Sport cine e modelul său din fotbal
13:12
VIDEOSituaţie incredibilă în Conference League! Singurul suporter al echipei lui Raţiu s-a tăiat şi a plecat la spital
12:56
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
12:50
EXCLUSIVAgentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! “E dorit de multe cluburi”
12:09
Gigi Becali l-a atacat din nou pe Mihai Rotaru: “Cu mine nu poate, e prea mic”. Ce a spus după seara europeană
12:05
Cătălin Chirilă s-a calificat în finala probei de canoe simplu 1000 de metri, la Campionatele Mondiale
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 2 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 3 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 4 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2! 5 Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!” 6 Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”