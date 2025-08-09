Făcut praf în trecut de Gigi Becali, Mihai Costea a dat o declaraţie surprinzătoare despre patronul FCSB-ului - Antena Sport

Mihai Costea (37 de ani) a vorbit despre Gigi Becali. În trecut, patronul FCSB-ului a pus detectivii să îl urmărească pe fostul atacant. Totodată, l-a criticat dur.
Mihai Costea consideră normală presiunea pe care Gigi Becali o pune pe jucători. El l-a lăudat pe patronul FCSB-ului pentru investiţiile pe care le-a făcut şi le face în fotbalul românesc.
Mihai Costea: “Gigi Becali ține fotbalul din România de foarte mulți ani”
“Toată lumea îl știe pe nea Gigi. Dacă nu faci față presiunii, atunci nu ai ce să cauți la Steaua (n.r.: FCSB). Eu eram mai tare și nu puneam la suflet. Orice fotbalist are presiune și, când ajungi la un club mare, trebuie să faci față. Dacă nu, pleci. E simplu.
Omul bagă foarte mulți bani, ține fotbalul din România de foarte mulți ani. Dacă nu ar fi el, cred că fotbalul de la noi era mult mai jos. A cumpărat de pe la toate echipele. Mulți îl critică pe Gigi Becali, dar degeaba. Trebuie să fie apreciat, părerea mea”, a declarat Mihai Costea pentru digisport.ro.
Gigi Becali a plătit 1.4 milioane de euro pentru a-l achiziţiona pe Mihai Costea. Banii nu au mai ajuns la Adrian Mititelu, ci la ANAF. Clubul lui Adrian Mititelu a fost atunci dezafiliat. Mititelu a contestat în instanţă, dar a pierdut procesul. În primă instanţă primise despăgubiri de 220 de milioane de euro, iar Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir fuseseră condamnaţi la 3 ani de închisoare cu suspendare.
Gigi Becali a pus detectivii pe urma lui Mihai Costea şi l-a făcut praf după un derby cu Rapid
Gigi Becali a pus detectivii să îl urmărească pe Mihai Costea atunci când a început să fie nemulţumit de prestaţiile fostului atacant. Becali a fost foarte deranjat de relaţia de atunci a lui “Nilă” cu fosta asistentă TV Daniela Crudu. Becali era de părere că Daniela Crudu îi distrăgea atenţia de la fotbal lui Mihai Stoica.
“Ştiu şi eu că Mihai Costea pierde nopţile. Cât a fost liber, am înţeles că a stat pe la Daniela Crudu. Am pus eu oameni să îl urmărească. Şi pe el, şi pe alţii”, spunea Gigi Becali.
După un meci între Rapid şi FCSB, încheiat cu scorul de 0-0, Gigi Becali îl făcea praf pe Mihai Costea. Fratele lui Florin Costea a fost atunci şi huiduit de fani.