Făcut praf în trecut de Gigi Becali, Mihai Costea a dat o declaraţie surprinzătoare despre patronul FCSB-ului - Antena Sport

Mihai Costea (37 de ani) a vorbit despre Gigi Becali. În trecut, patronul FCSB-ului a pus detectivii să îl urmărească pe fostul atacant. Totodată, l-a criticat dur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Costea consideră normală presiunea pe care Gigi Becali o pune pe jucători. El l-a lăudat pe patronul FCSB-ului pentru investiţiile pe care le-a făcut şi le face în fotbalul românesc.

Mihai Costea: “Gigi Becali ține fotbalul din România de foarte mulți ani”

“Toată lumea îl știe pe nea Gigi. Dacă nu faci față presiunii, atunci nu ai ce să cauți la Steaua (n.r.: FCSB). Eu eram mai tare și nu puneam la suflet. Orice fotbalist are presiune și, când ajungi la un club mare, trebuie să faci față. Dacă nu, pleci. E simplu.

Omul bagă foarte mulți bani, ține fotbalul din România de foarte mulți ani. Dacă nu ar fi el, cred că fotbalul de la noi era mult mai jos. A cumpărat de pe la toate echipele. Mulți îl critică pe Gigi Becali, dar degeaba. Trebuie să fie apreciat, părerea mea”, a declarat Mihai Costea pentru digisport.ro.

Gigi Becali a plătit 1.4 milioane de euro pentru a-l achiziţiona pe Mihai Costea. Banii nu au mai ajuns la Adrian Mititelu, ci la ANAF. Clubul lui Adrian Mititelu a fost atunci dezafiliat. Mititelu a contestat în instanţă, dar a pierdut procesul. În primă instanţă primise despăgubiri de 220 de milioane de euro, iar Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir fuseseră condamnaţi la 3 ani de închisoare cu suspendare.