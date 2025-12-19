Gigi Becali a dat verdictul în privința "legii Novak" după decizia lui Nicușor Dan: "Nu poate face ce vrea el" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre unul dintre cele mai importante subiecte din sportul românesc în momentul de față, și anume “legea Novak”. Deși președintele Nicușor Dan a trimis-o la Curtea Constituțională a României pe motive de neconstituționalitate, patronul de la FCSB crede că până la urmă va intra în vigoare.

“Legea Novak”, cea care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară, a fost adoptată pe 19 noiembrie în plenul Camerei Deputaților, însă recent nu a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. După decizia luată de șeful statului au început să apară mai multe reacții din lumea fotbalului, iar Gigi Becali a vorbit și el.

Gigi Becali nu e deranjat de “legea Novak”

Finanțatorul de la FCSB nu crede că legea ar fi încurcat atât de mult cluburile, pentru că sancțiunea în caz de nerespectare ar fi fost doar o amendă. Ulterior, Becali a anticipat că legea va fi considerată constituțională de CCR, iar Nicușor Dan va fi nevoit ulterior să o promulge în termen de 10 zile.

“Nu mă deranjează că a reclamat legea la Curtea Constituțională. E problema lui. Eu cred că legea nu deranja. Nu e obligatorie. Poți să nu o respecți și plătești o amendă. Ce-i drept, amenda e cam mare.

După părerea mea, se va spune la CCR că e o discriminare pozitivă. Se va decide că legea e constituțională și președintele o va promulga. El nu poate face ce vrea el, sunt niște legi“, a spus patronul de la FCSB, potrivit gsp.ro.