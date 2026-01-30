O nouă lovitură teribilă încasată de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei! - Antena Sport

Lachie Neale şi soţia sa, cu care se află în divorţ, Jules / Instagram

Lachie Neale (32 de ani) a fost taxat public de antrenorul lui de la Brisbane Lions, Chris Fagan, după scandalul în care a fost implicat. Lachie Neale şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu care are doi copii, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley, la rândul ei femeie căsătorită şi cu doi copii. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chris Fagan s-a arătat dezamăgit de Lachie Neale, care a fost căpitanul echipei Brisbane Lions şi a trebuit să renunţe la această sarcină după apariţia scandalului.

Lachie Neale, taxat de antrenorul lui şi de directorul echipei după ce şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!

Într-un interviu acordat publicației Herald Sun, Chris Fagan, care a câştigat două titluri pe banca lui Brisbane Lions, ambele cu Lachie Neale în teren, a subliniat că echipa pe care o conduce tehnic „pune mare accent pe faptul că jucătorii trebuie să fie oameni buni în primul rând”, adăugând că „asta duce la succes”.

Directorul general al lui Brisbane Lions, Danny Daly, a punctat şi el acelaşi lucru, dând de înţeles că, prin ceea ce a făcut, Lachie Neale nu s-a ridicat la aşteptările clubului. „A fi căpitan al echipei Brisbane Lions vine cu un nivel ridicat de așteptări și angajament de a susține valorile clubului nostru și de a conduce prin exemplu”, a declarat Danny Daly.

După scandalul legat de înşelarea soţiei sale cu cea mai bună prietenă a acesteia, Lachie Neale a anunţat că nu va mai fi căpitanul echipei cu care a cucerit două titluri.