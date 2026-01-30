O nouă lovitură teribilă încasată de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei! - Antena Sport

Lachie Neale (32 de ani) a fost taxat public de antrenorul lui de la Brisbane Lions, Chris Fagan, după scandalul în care a fost implicat. Lachie Neale şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu care are doi copii, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley, la rândul ei femeie căsătorită şi cu doi copii. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Chris Fagan s-a arătat dezamăgit de Lachie Neale, care a fost căpitanul echipei Brisbane Lions şi a trebuit să renunţe la această sarcină după apariţia scandalului.
Lachie Neale, taxat de antrenorul lui şi de directorul echipei după ce şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!
Într-un interviu acordat publicației Herald Sun, Chris Fagan, care a câştigat două titluri pe banca lui Brisbane Lions, ambele cu Lachie Neale în teren, a subliniat că echipa pe care o conduce tehnic „pune mare accent pe faptul că jucătorii trebuie să fie oameni buni în primul rând”, adăugând că „asta duce la succes”.
Directorul general al lui Brisbane Lions, Danny Daly, a punctat şi el acelaşi lucru, dând de înţeles că, prin ceea ce a făcut, Lachie Neale nu s-a ridicat la aşteptările clubului. „A fi căpitan al echipei Brisbane Lions vine cu un nivel ridicat de așteptări și angajament de a susține valorile clubului nostru și de a conduce prin exemplu”, a declarat Danny Daly.
După scandalul legat de înşelarea soţiei sale cu cea mai bună prietenă a acesteia, Lachie Neale a anunţat că nu va mai fi căpitanul echipei cu care a cucerit două titluri.
„Pot confirma, cu regret, că eu și Jules ne-am despărțit. Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele, care i-au rănit pe cei apropiați mie. Pentru asta îmi pare foarte rău”, a transmis Lachie Neale.
Neale ar fi fost prins într-o “poziţie compromiţătoare în maşină” cu Tess Crosley, cea mai bună prietenă a soţiei sale. Soţia lui Lachie Neale, Jules, a decis să divorţeze şi a “rupt” prietenia cu Tess Crosley. Casa în care locuiau Lachie Neale şi Jules, împreună cu cei doi copii ai lor, a fost scoasă la vânzare.
„Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, declara Jules Neale.
Lachie Neale ar putea pierde o avere la divorţ
Potrivit Daily Mail, Lachie Neale ar putea pierde 1.5 milioane de dolari la divorţ. Averea sa este estimată la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).
El a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crosley. Lachie Neale are doi copii cu Jules Neale, o fată şi un băiat.
Lachie Neale a suferit pagube uriaşe şi în ceea ce priveşte imaginea lui publică. Cunoscutul jucător de fotbal australian avea mai multe contracte de sponsorizare. E neclar ce se va întâmpla cu acestea după acest scandal public.
