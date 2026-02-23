Istvan Kovacs, delegat la un meci tare în Champions League! Partida pe care o va conduce după controversele din FC Argeş - Farul - Antena Sport

Istvan Kovacs va conduce partida dintre PSG – AS Monaco, returul din play-off-ul penrtu optimile de finală UEFA Champions League. În tur, deţinătoarea trofeului s-a impus cu 3-2.
Arbitrul român va fi ajutat la cele două tuşe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, urmând ca al patrulea oficial să fie fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia), potrivit frf.ro.
Istvan Kovacs va arbitra PSG – AS Monaco
Aceasta va fi a şasea partidă arbitrată de Istvan Kovacs în acest sezon de UEFA Champions League, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).
Kovacs va merge miercuri la Paris după un meci deloc uşor în Liga 1. El a condus partida dintre FC Argeş şi Farul, câştigată de piteşteni cu 1-0, dar aceasta nu a fost lipsită de faze controversate.
În meciul de la Mioveni, el l-a eliminat pe antrenorul Bogdan Andone, în timp ce Mario Tudose a scăpat de un al doilea cartonaş galben, după o intervenţie asupra lui Işfan la care nu a dictat nici măcar fault.
Centralul din Carei a fost în centrul unui moment tensionat şi la pauză. La un moment dat, conform digisport.ro, Istvan Kovacs este surprins spunând că o anumită persoană prezentă pe tunel are o „atitudine la intimidare”.
„Mă deranjează atitudinea asta la intimidare”, a acuzat Kovacs, care ulterior este auzit și cum spune: „Nu e treaba ta să vorbești cu jucătorii”. Arbitrul i-a îndemnat pe cei prezenți pe tunel, în cele din urmă, să meargă către vestiare.
