"Tancul care zdrobeşte Serie A" Parcursul lui Cristi Chivu la Inter, aplaudat de italieni: "Fără îndoială" - Antena Sport

“Tancul care zdrobeşte Serie A” Parcursul lui Cristi Chivu la Inter, aplaudat de italieni: “Fără îndoială”

Alex Masgras Publicat: 23 februarie 2026, 12:02

Cristi Chivu, în timpul meciului Lecce - Inter / Profimedia

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 64 de puncte după primele 26 de etape. Echipa lui Cristi Chivu are un avans de 10 puncte faţă de rivala AC Milan, după o etapă perfectă. Nerazzurrii au câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Lecce, în timp ce Milan a pierdut partida de pe teren propriu cu Parma, fost echipă a antrenorului român, scor 0-1.

Chiar dacă în Champions League se află într-o situaţie delicată, după înfrângerea din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală de pe terenul lui Bodo/Glimt, scor 1-3, lucrurile stau total diferit în campionat, acolo unde Inter are un parcurs excelent.

Italienii, cuvinte uriaşe despre Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la 10 puncte în faţa

Avansul de 10 puncte reprezintă un pas uriaş în lupta pentru titlu, iar italienii îi dau credit lui Cristi Chivu pentru situaţia foarte bună în care se află echipa. Mai mult decât atât, parcursul din ultimele luni este şi mai apreciat în Peninsulă, după startul greoi de sezon, când Inter avea doar trei puncte după primele trei etape, iar viitorul nu arăta grozav în acel moment, într-o perioadă plină de incertitudine după obiectivele ratate sezonul trecut şi plecarea lui Simone Inzaghi de la echipă:

“O clasare ca aceasta părea un lucru de un optimism iraţional, aproape utopic, la începutul sezonului, mai ales când noul Inter a obţinut doar trei puncte în primele trei etape. În acel moment, după înfrângerea de la Torino cu Juventus, care a venit după eşecul cu Udinese de pe San Siro, părea că e începutul unei călătorii lungi în era post-Inzaghi.

Niciodată nu a fost mai greşită o predicţie: antrenorul român a reuşit să şteargă memoria scurtă şi dezamăgirile predecesorului său. A impus alte metode şi a construit, piesă cu piesă, acest tanc care zdrobeşte Serie A.

Fără îndoială că sezonul poate oferi surprize neplăcute liderului, dar creditul pentru această diferenţă îi aparţine în totalitate lui Chivu”, a scris jurnalistul Philip Conticello, de la Gazzetta dello Sport, despre avansul pe care Inter îl are în clasament.

Pentru Inter urmează acum returul cu Bodo/Glimt, din UEFA Champions League. Echipa lui Cristi Chivu trebuie să întoarcă rezultatul din tur, 1-3, pentru a obţine calificarea în optimi. În weekend, Inter va juca tot pe teren propriu, cu Genoa, echipa patronată de Dan Şucu.

