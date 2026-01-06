FC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: "Era imposibil să-l mai ținem" - Antena Sport

FC Argeș a anunțat prin intermediul președintelui Dani Coman că brazilianul Caio Ferreira a fost vândut. Echipa care l-a transferat pe jucătorul sud-american este FC Riga, campioana en-titre din Letonia.

Caio Ferreira, unul dintre jucătorii de la FC Argeș care au ieșit cel mai mult în evidență în prima jumătate a sezonului, nu va încheia stagiunea alături de formația din Pitești. FC Riga a înaintat o sumă de transfer de aproximativ 700.000 de euro pentru fotbalistul de bandă dreaptă, iar alb-violeții nu au putut refuza, potrivit gsp.ro.

Caio Ferreira pleacă pe o sumă mare de la FC Argeș

Dani Coman a confirmat mutarea pentru sursa citată anterior și a dezvăluit și un detaliu uluitor, și anume că jucătorul de 25 de ani va primi la semnătura de la FC Riga cât câștiga de la FC Argeș într-un an întreg. În Letonia, Caio va încasa 20.000 de euro pe lună și va primi 50.000 de euro la semnătură.

“Caio a fost vândut la Riga. A fost cea mai bună ofertă pe care am primit-o. Trebuie să înclinăm balanța financiară a clubului. A luat bani la semnătură cât câștiga într-un an de zile la FC Argeș.

Și-a exprimat dorința să plece și era logic să ne gândim și la dorința viitorului. L-am luat gratis și am făcut profit excelent cu el.