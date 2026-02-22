„Nu am mai văzut așa țărănie”. Denis Alibec a răbufnit, după ce Farul a fost învinsă de FC Argeș. Ce a spus despre Istvan Kovacs - Antena Sport

Închide meniul
„Nu am mai văzut așa țărănie". Denis Alibec a răbufnit, după ce Farul a fost învinsă de FC Argeș. Ce a spus despre Istvan Kovacs

„Nu am mai văzut așa țărănie". Denis Alibec a răbufnit, după ce Farul a fost învinsă de FC Argeș. Ce a spus despre Istvan Kovacs

„Nu am mai văzut așa țărănie”. Denis Alibec a răbufnit, după ce Farul a fost învinsă de FC Argeș. Ce a spus despre Istvan Kovacs

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 17:29

Nu am mai văzut așa țărănie”. Denis Alibec a răbufnit, după ce Farul a fost învinsă de FC Argeș. Ce a spus despre Istvan Kovacs

Denis Alibec, în FC Argeș - Farul 1-0/ Sport Pictures

Denis Alibec a răbufnit, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul cu scorul de 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Atacantul de 35 de ani al constănțenilor a avut un discurs dur cu privire la reacțiile fanilor piteșteni.  

Denis Alibec a declarat că suporterii au înjurat de familii și au aruncat cu bulgări în jucătorii Farului, pe parcursul partidei. 

Denis Alibec, reacție dură după FC Argeș – Farul 1-0 

Denis Alibec s-a plâns și de modul în care au evoluat cei de la FC Argeș, după golul înscris de Ricardo Matos, în minutul 51. Întrebat și despre deciziile controversate luate de Istvan Kovács, atacantul a oferit un răspuns ferm și a transmis că-l respectă prea mult pe arbitrul din Carei pentru a-i contesta deciziile. 

O greșeală de-a noastră la o fază fixă și acesta a fost meciul. După cornerul acela, ei nu au mai jucat deloc, fotbal 0. Noi am încercat să aducem mingea în fața porții, am avut și ocazia aceia cu capul. Probabil dacă marcam acolo, câștigam meciul. 

Un meci foarte urât, un teren foarte prost, oamenii înjură… Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Cu cei mici am făcut poze că îmi plac copiii. Nu am mai văzut de mult așa țărănie… Nu știu ce să zic. Eu am înțeles că îți susții echipa, dar să înjuri de familie, să dai cu bulgări în cap… Treaba lor. Fiecare face ce vrea. 

Chiar n-am arătat bine, cred că nu am avut ambiție. Ei au avut ambiție mai mare ca noi. Nu am reușit să ne impunem jocul. Sigur și-au dorit mai mult victoria. 

Nu v-ați obișnuit la noi? Se stă numai pe jos. Ai 1-0 în minutul 50 și nu mai joci deloc. Acesta e fotbalul românesc. Poate o să ne revenim și noi. Mi s-a părut roșu la Tudose, dar nu vreau să vorbesc de Istvan Kovacs, îl respect și el știe mai bine ce a văzut”, a declarat Denis Alibec, după FC Argeș – Farul 1-0, conform digisport.ro. 

FC Argeș, trei puncte uriașe pentru play-off 

Prima repriză de la Mioveni a oferit un singur moment tensionat: în minutul 36, atunci când antrenorul piteştenilor, Bogdan Andone, a primit galben din partea arbitrului Istvan Kovacs, pentru ca, în urma unei discuţii scurte şi aprinse, Kovacs să-I arate tenhnicianului de pe banca gazdelor şi al doilea cartonaş galben, eliminându-l.  

După pauză, în minutul 48, argeşenii au cerut un penalti, pentru un posibil henţ al lui Dican, însă gazdele au reuşit să marcheze în minutul 51, prin Matos, cu o lovitură de cap. Constănţenii au trecut pe lângă golul egalizator în minutul 65, la capul lui Alibec şi FC Argeş – Farul s-a încheiat 1-0. 

Piteştenii sunt pe locul 6 în clasament, cu 46 de puncte, iar Farul e pe 11, cu 37 de puncte. 

