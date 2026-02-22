„Nu am mai văzut așa țărănie”. Denis Alibec a răbufnit, după ce Farul a fost învinsă de FC Argeș. Ce a spus despre Istvan Kovacs - Antena Sport

Denis Alibec a răbufnit, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul cu scorul de 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Atacantul de 35 de ani al constănțenilor a avut un discurs dur cu privire la reacțiile fanilor piteșteni.

Denis Alibec a declarat că suporterii au înjurat de familii și au aruncat cu bulgări în jucătorii Farului, pe parcursul partidei.

Denis Alibec, reacție dură după FC Argeș – Farul 1-0

Denis Alibec s-a plâns și de modul în care au evoluat cei de la FC Argeș, după golul înscris de Ricardo Matos, în minutul 51. Întrebat și despre deciziile controversate luate de Istvan Kovács, atacantul a oferit un răspuns ferm și a transmis că-l respectă prea mult pe arbitrul din Carei pentru a-i contesta deciziile.

„O greșeală de-a noastră la o fază fixă și acesta a fost meciul. După cornerul acela, ei nu au mai jucat deloc, fotbal 0. Noi am încercat să aducem mingea în fața porții, am avut și ocazia aceia cu capul. Probabil dacă marcam acolo, câștigam meciul.

Un meci foarte urât, un teren foarte prost, oamenii înjură… Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Cu cei mici am făcut poze că îmi plac copiii. Nu am mai văzut de mult așa țărănie… Nu știu ce să zic. Eu am înțeles că îți susții echipa, dar să înjuri de familie, să dai cu bulgări în cap… Treaba lor. Fiecare face ce vrea.