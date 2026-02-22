Lionel Messi, gest fără precedent după ce Inter Miami a fost umilită în prima etapă de MLS. Luis Suarez l-a ținut - Antena Sport

Închide meniul
VIDEO

Lionel Messi, gest fără precedent după ce Inter Miami a fost umilită în prima etapă de MLS. Luis Suarez l-a ținut

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 17:12

Lionel Messi în meciul cu Los Angeles FC / Profimedia

Primul meci al noului sezon de Major League Soccer a fost unul de coșmar pentru Inter Miami, care a fost surclasată de Los Angelesc FC, scor 3-0. Lionel Messi nu a suportat umilința și a încercat să-și facă dreptate după fluierul final.

Starul argentinian a mers direct în vestiarul arbitrilor după terminarea partidei pentru a cere socoteală la diverse momente pe care el le-a considerat controversate. Luis Suarez l-a ținut cu greu pe colegul său de la Inter Miami.

Lionel Messi a mers în vestiarul arbitrilor pentru a le cere socoteală

Inter Miami a avut parte de un start de sezon catastrofal în Major League Soccer, asta după ce echipa campioană a fost învinsă în mod clar de Los Angeles FC, scor 1-0.

Lionel Messi nu a fost de acord cu anumite decizii de arbitraj din timpul partidei, iar după fluierul final a luat decizia de a merge direct în vestiarul acestora pentru a le cere socoteală.

Luis Suarez, colegul său și unul dintre cei mai buni prieteni, a încercat să îl oprească și a reușit cu greu să facă asta. Cel mai probabil, acesta va fi pasibil de suspendare.

