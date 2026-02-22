Lionel Messi, gest fără precedent după ce Inter Miami a fost umilită în prima etapă de MLS. Luis Suarez l-a ținut - Antena Sport

Primul meci al noului sezon de Major League Soccer a fost unul de coșmar pentru Inter Miami, care a fost surclasată de Los Angelesc FC, scor 3-0. Lionel Messi nu a suportat umilința și a încercat să-și facă dreptate după fluierul final.
Starul argentinian a mers direct în vestiarul arbitrilor după terminarea partidei pentru a cere socoteală la diverse momente pe care el le-a considerat controversate. Luis Suarez l-a ținut cu greu pe colegul său de la Inter Miami.
Lionel Messi a mers în vestiarul arbitrilor pentru a le cere socoteală
Inter Miami a avut parte de un start de sezon catastrofal în Major League Soccer, asta după ce echipa campioană a fost învinsă în mod clar de Los Angeles FC, scor 1-0.
Lionel Messi nu a fost de acord cu anumite decizii de arbitraj din timpul partidei, iar după fluierul final a luat decizia de a merge direct în vestiarul acestora pentru a le cere socoteală.
Luis Suarez, colegul său și unul dintre cei mai buni prieteni, a încercat să îl oprească și a reușit cu greu să facă asta. Cel mai probabil, acesta va fi pasibil de suspendare.
🚨💣 BREAKING: Footage shows Lionel Messi trying to CONFRONT the referee after full-time 😳🇦🇷
Luis Suárez had to step in & physically pull him back to stop the Argentine superstar from entering the officials’ dressing room.
Tensions exploded tonight! 🔥
pic.twitter.com/qEUiMmoUuD
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 22, 2026
