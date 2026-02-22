Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș - Farul 1-0. Victoria o „condamnă” pe FCSB - Antena Sport

A apărut verdictul specialistului, după golul controversat validat de Istvan Kovacs în duelul câștigat de FC Argeș cu Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Succesul a fost unul uriaș pentru trupa lui Bogdan Andone, care mai are nevoie de trei puncte pentru a se califica în play-off.

Ricardo Matos a marcat unicul gol al partidei, în minutul 51. Faza a fost una delicată, Istvan Kovacs fiind chemat să o revadă pe monitorul VAR.

Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul 1-0

După un corner, Mario Tudose a recentrat în careu iar Ricardo Matos a marcat cu o lovitură de cap. Adrian Cojocaru, arbitrul din camera VAR, l-a chemat pe Istvan Kovacs la marginea terenului pentru a decide dacă reușita este una valabilă.

În momentul recentrării lui Mario Tudose, Robert Moldoveanu se afla în poziție de ofsaid, lângă un jucător al Farului. Istvan Kovacs a decis însă că Moldoveanu nu l-a împiedicat pe apărătorul Farului să intervină la golul marcat de Matos, astfel că a validat reușita.

Adrian Porumboiu a declarat că decizia luată de Istvan Kovacs a fost una corectă, date fiind reluările golului, pe care se observă că Robert Moldoveanu nu a fost implicat în fază.