Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș - Farul 1-0. Victoria o „condamnă” pe FCSB - Antena Sport

Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul 1-0. Victoria o „condamnă” pe FCSB

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 17:18

Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul 1-0. Victoria o condamnă” pe FCSB

Istvan Kovacs a analizat la VAR golul marcat de Ricardo Matos, în FC Argeș - Farul 1-0/ Captură Prima Sport

A apărut verdictul specialistului, după golul controversat validat de Istvan Kovacs în duelul câștigat de FC Argeș cu Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Succesul a fost unul uriaș pentru trupa lui Bogdan Andone, care mai are nevoie de trei puncte pentru a se califica în play-off.  

Ricardo Matos a marcat unicul gol al partidei, în minutul 51. Faza a fost una delicată, Istvan Kovacs fiind chemat să o revadă pe monitorul VAR. 

Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul 1-0 

După un corner, Mario Tudose a recentrat în careu iar Ricardo Matos a marcat cu o lovitură de cap. Adrian Cojocaru, arbitrul din camera VAR, l-a chemat pe Istvan Kovacs la marginea terenului pentru a decide dacă reușita este una valabilă. 

În momentul recentrării lui Mario Tudose, Robert Moldoveanu se afla în poziție de ofsaid, lângă un jucător al Farului. Istvan Kovacs a decis însă că Moldoveanu nu l-a împiedicat pe apărătorul Farului să intervină la golul marcat de Matos, astfel că a validat reușita. 

Adrian Porumboiu a declarat că decizia luată de Istvan Kovacs a fost una corectă, date fiind reluările golului, pe care se observă că Robert Moldoveanu nu a fost implicat în fază. 

„E perfect regulamentar, cel din spate nu avea treabă. E un gol perfect corect, marcat dintr-o poziție regulamentară. L-a chemat la VAR, dar nu avea ce să schimbe. Fază corectă”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro. 

Totodată, Adrian Porumboiu a analizat și faza petrecută în minutul 40. La momentul respectiv, Mario Tudose, care avea deja galben, l-a faultat pe Alexandru Ișfan. Apărătorul piteștenilor a fost „iertat” de Istvan Kovacs și nu a fost eliminat, decizie pe care fostul patron de la Vaslui o consideră corectă. 

„Tudose a luat cartonașul galben prea ușor, e căpitan de echipă, are voie să discute cu arbitrul. Nu i-o fi văzut banderola de căpitan. La faza a doua, la care putea să fie galben, ar fi fost prea mult să fie avertizat, ar fi fost exces de zel. Totul a fost corect”, a mai spus Adrian Porumboiu. 

Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone, în minutul 38. Antrenorul a răbufnit după ce arbitrul nu i-a arătat cartonaș galben lui Denis Alibec, după un duel cu Roberto Sierra.  

FC Argeș, victorie care o „condamnă” pe FCSB 

Victoria obținută de FC Argeș cu Farul este una uriașă, în privința șanselor de calificare în play-off. Piteștenii au acumulat 46 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului.  

FCSB are 40 de puncte și mai are de disputat trei meciuri, cu Metaloglobus, UTA și U Cluj. Campioana nu este sigură de prezența în Top 6, nici dacă obține victorii pe linie.  

Clasamentul Ligii 1, după FC Argeș – Farul 1-0 

  1. Universitatea Craiova, 53 p 
  2. Dinamo, 52 p 
  3. Rapid, 52 p 
  4. U Cluj, 48 p 
  5. CFR Cluj, 47 p 
  6. FC Argeș, 46 p 
  7. Botoșani, 42 p 
  8. UTA, 42 p 
  9. Oțelul, 41 p 
  10. FCSB, 40 p 
  11. Farul, 37 p 
  12. Petrolul, 28 p 
  13. Csikszereda, 25 p 
  14. Unirea Slobozia, 24 p 
  15. Hermannstadt, 17 p 
  16. Metaloglobus, 11 p 
