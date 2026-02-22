Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș - Farul 1-0. Victoria o „condamnă” pe FCSB - Antena Sport

A apărut verdictul specialistului, după golul controversat validat de Istvan Kovacs în duelul câștigat de FC Argeș cu Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Succesul a fost unul uriaș pentru trupa lui Bogdan Andone, care mai are nevoie de trei puncte pentru a se califica în play-off.
Ricardo Matos a marcat unicul gol al partidei, în minutul 51. Faza a fost una delicată, Istvan Kovacs fiind chemat să o revadă pe monitorul VAR.
Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul 1-0
După un corner, Mario Tudose a recentrat în careu iar Ricardo Matos a marcat cu o lovitură de cap. Adrian Cojocaru, arbitrul din camera VAR, l-a chemat pe Istvan Kovacs la marginea terenului pentru a decide dacă reușita este una valabilă.
În momentul recentrării lui Mario Tudose, Robert Moldoveanu se afla în poziție de ofsaid, lângă un jucător al Farului. Istvan Kovacs a decis însă că Moldoveanu nu l-a împiedicat pe apărătorul Farului să intervină la golul marcat de Matos, astfel că a validat reușita.
Adrian Porumboiu a declarat că decizia luată de Istvan Kovacs a fost una corectă, date fiind reluările golului, pe care se observă că Robert Moldoveanu nu a fost implicat în fază.
„E perfect regulamentar, cel din spate nu avea treabă. E un gol perfect corect, marcat dintr-o poziție regulamentară. L-a chemat la VAR, dar nu avea ce să schimbe. Fază corectă”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro.
Totodată, Adrian Porumboiu a analizat și faza petrecută în minutul 40. La momentul respectiv, Mario Tudose, care avea deja galben, l-a faultat pe Alexandru Ișfan. Apărătorul piteștenilor a fost „iertat” de Istvan Kovacs și nu a fost eliminat, decizie pe care fostul patron de la Vaslui o consideră corectă.
„Tudose a luat cartonașul galben prea ușor, e căpitan de echipă, are voie să discute cu arbitrul. Nu i-o fi văzut banderola de căpitan. La faza a doua, la care putea să fie galben, ar fi fost prea mult să fie avertizat, ar fi fost exces de zel. Totul a fost corect”, a mai spus Adrian Porumboiu.
Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone, în minutul 38. Antrenorul a răbufnit după ce arbitrul nu i-a arătat cartonaș galben lui Denis Alibec, după un duel cu Roberto Sierra.
FC Argeș, victorie care o „condamnă” pe FCSB
Victoria obținută de FC Argeș cu Farul este una uriașă, în privința șanselor de calificare în play-off. Piteștenii au acumulat 46 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului.
FCSB are 40 de puncte și mai are de disputat trei meciuri, cu Metaloglobus, UTA și U Cluj. Campioana nu este sigură de prezența în Top 6, nici dacă obține victorii pe linie.
Clasamentul Ligii 1, după FC Argeș – Farul 1-0
- Universitatea Craiova, 53 p
- Dinamo, 52 p
- Rapid, 52 p
- U Cluj, 48 p
- CFR Cluj, 47 p
- FC Argeș, 46 p
- Botoșani, 42 p
- UTA, 42 p
- Oțelul, 41 p
- FCSB, 40 p
- Farul, 37 p
- Petrolul, 28 p
- Csikszereda, 25 p
- Unirea Slobozia, 24 p
- Hermannstadt, 17 p
- Metaloglobus, 11 p
- Unirea Slobozia – Univ. Craiova 0-1. Oltenii se pot distanța în fruntea Ligii 1. Super-gol reușit de Screciu
- Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB – Metaloglobus. Arbitra, „victima” lui Gigi Becali în trecut
- Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul: „Nu a fost pe placul jucătorilor”
- Bogdan Andone a spus de ce l-a eliminat Istvan Kovacs: „I-am zis că o să deschid gura la conferinţă”
- Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele