Tottenham - Arsenal LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin, anunțat titular la debutul lui Igor Tudor - Antena Sport

Tottenham – Arsenal LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin, anunțat titular la debutul lui Igor Tudor

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 16:40

Radu Drăgușin / Profimedia

Tottenham Hotspur – Arsenal este un meci cu o presiune uriașă pentru liderul din Premier League, care are nevoie disperată de victorie pentru a se distanța de Manchester City. Jocul este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Este partida de debut a lui Igor Tudor pe banca formației londoneze, dar și un nou meci în care românul Radu Drăgușin este anunțat titular la gruparea britanică.

Igor Tudor a fost adus la Tottenham Hotspur pentru a scoate echipa dintr-o criză incredibilă, iar noul tehnician va debuta pe banca noii sale echipe contra rivalei Arsenal.

Formația oaspete are nevoie de victorie pentru a reface avantajul de cinci puncte față de Manchester City, așadar Mikel Arteta nu concepe încă un pas greșit în Premier League, după două remize consecutive.

Echipele probabile:

  • Tottenham: Vicario – Gray, Drăgușin, van de Ven – Spence, Gallagher, Palhinha, Souza – Kolo Muani, Solanke, Simons. Antrenor: Igor Tudor
  • Arsenal: Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, Timber – Rice, Zubimendi, Eze – Martinelli, Gyokeres, Saka. Antrenor: Mikel Arteta
