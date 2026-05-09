Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 18:02

În negocieri avansate cu Real Madrid, Mourinho a fost propus la alt club uriaș: Într-o lume de vis

Jose Mourinho, pe banca Benficăi, la un meci / Profimedia Images

Jose Mourinho ar putea să se întoarcă la Real Madrid din sezonul viitor, în contextul în care clubul de pe Bernabeu și antrenorul portughez au demarat deja o discuție în acest sens. Totuși, “The Special One” e chemat la un alt club pe care l-a antrenat în trecut și unde a scris istorie, Chelsea, Joe Cole fiind fostul jucător care a făcut acest apel.

Mourinho este un nume despre care se discută enorm de mult în această perioadă, în condițiile în care e asociat cu o posibilă revenire la Real Madrid. Formația “blanco” se va despărți mai mult ca sigur de Alvaro Arbeloa după un nou sezon fără trofeu câștigat, iar Florentino Perez vrea să vadă dacă mai este pe aceeași lungime de undă cu managerul portughez.

Jose Mourinho, chemat înapoi la Chelsea

Real Madrid nu este însă singurul club unde Mourinho a rămas un nume de referință în istoria clubului, Chelsea fiind un alt exemplu elocvent în acest sens. Recent, numele celui poreclit “The Special One” chiar a fost pomenit de Joe Cole, fostul mijlocaș al londonezilor, atunci când a fost întrebat pe cine ar aduce pe Stamford Bridge pentru a revitaliza echipa.

Pe lângă portughez, și Carlo Ancelotti a fost inclus pe lista mijlocașului care a evoluat șapte ani pentru “aristocrați” și care în prezent se află în biroul de conducere al clubului.

Într-o lume de vis, (n.r. Chelsea i-ar aduce pe) Carlo Ancelotti după Cupa Mondială, pe Jose Mourinho. Cineva care știe campionatul acesta pe de rost. Ulterior, ar trebui să îi lași să muncească, să îi mandatezi să recunostruiască echipa“, a spus fostul jucător al londonezilor la TNT Sports, potrivit dailymail.co.uk.

Declarațiile lui Cole au venit înainte de partida dintre Liverpool și Chelsea, încheiată cu scorul de 1-1. Londonezii se află pe locul 9 în clasament și nu sunt siguri că vor juca în cupele europene în sezonul viitor, o veste ce ar reprezenta un adevărat dezastru pentru trupa de pe Stamford Bridge.

