Schimbarea de portar din minutul 120+1 care a șocat lumea la Mondialul 2014

Pe 5 iulie 2014, Louis van Gaal a făcut una dintre cele mai surprinzătoare mutări din istoria fotbalului. Era minutul 120+1 al sfertului de finală dintre Olanda și Costa Rica, de la Cupa Mondială din Brazilia, și selecționerul batavilor l-a înlocuit pe portarul Jasper Cillessen cu Tim Krul. Scorul era egal, 0-0, urmau loviturile de departajare, iar Van Gaal a simțit că echipa sa are mai multe șanse cu Krul între buturi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Schimbarea a fost considerată „șocantă” de toată lumea. Pentru prima oară, un portar era trimis pe gazon strict pentru penalty-urile de la final. De altfel, Tim Krul a mai prins doar 44 de secunde din meciul propriu-zis, înainte ca arbitrul uzbek Ravshan Irmatov să fluiere finalul prelungirilor.

Tim Krul, portarul erou intrat pe teren în minutul 121

La loviturile de departajare, Tim Krul a fost de pe altă planetă. La toate cele cinci penalty-uri executate de costaricani, goalkeeper-ul legitimat atunci la Newcastle a plecat în colțul corect. A parat două execuții, ale lui Bryan Ruiz și Michael Umaña, iar Olanda s-a impus cu 4-3. De fiecare dată când jucătorii din Costa Rica veneau să execute, Krul le spunea că știe exact unde vor trage.

„Am trăit momentul și am făcut ce-am simțit că e necesar în acea clipă. Pentru mine, cel mai important a fost să mă impun și să pun presiune pe cel care executa penalty-ul. Oricum este o presiune imensă pe umerii executantului, iar la o Cupă Mondială, speranțele unei țări întregi apasă pe spatele lui. Dacă, pe deasupra, mai vede și un portar olandez nebun de 1,93 metri stând în fața lui și încercând să-i îngreuneze situația, m-am gândit că s-ar putea să aibă impact. Da, am avut câteva trucuri în mânecă. Din fericire, au funcționat”, explica Tim Krul zece ani mai târziu, într-un interviu pentru FIFA.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Doar doi oameni au știut planul lui Louis van Gaal

„Nebunia” lui Louis van Gaal a dat roade, dar decizia selecționerului n-a fost una inopinată. De fapt, o gândise dinainte și numai doi oameni, în afara sa, știau de plan: antrenorul de portari Frans Hoek și însuși Tim Krul. Titularul Cillessen habar n-avea, așa că schimbarea l-a afectat. „Da, am fost supărat, voiam să apăr la loviturile de departajare. Păcat că nu mi s-a spus dinainte, dar măcar a ieșit totul bine”, a spus el, după meci.