Eroii Campionatului Mondial | “Magicianul” care a jucat accidentat o finală și acum dă numele unui stadion uriaș

Un nume care a însemnat atât de mult pentru fotbalul italian încât a ajuns să dea numele unui stadion imens, acesta este Giuseppe Meazza. Nevoit să crească fără tată de la 7 ani, puștiul născut în Lissone a crescut și a devenit o emblemă pentru “Squadra Azzurra”, fiind “arhitectul” din spatele celor două titluri mondiale câștigate în 1934, chiar pe tărâm natal.
“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?
Giuseppe Meazza, rămas fără tată de la 7 ani
După ce în primul material al acestei serii am urmărit povestea lui Jose Nasazzi, căpitanul naționalei Uruguayului de la World Cup 1930, acum ne întoarcem în timp pentru a analiza omul care a fost decisiv pentru Italia în privința câștigării Cupei Jules Rimet din 1934: Giuseppe Meazza.
Fotbalistul al cărui nume este rostit în prezent de mii de ori atunci când cineva se referă la stadionul lui Inter și AC Milan are o poveste de viață care începe tragic. Născut în 1910 într-o zi de august, “Peppe” a rămas fără tată la vârsta de șapte ani, după ce figura sa paternă a murit în timpul Primului Război Mondial.
Pasiunea pentru fotbalul care avea să îl facă faimos și-a dezvoltat-o de mic, de la șase ani, atunci când a început să se joace desculț cu o minge încropită din cârpe. La 12 ani, la permisiunea mamei sale, a început să joace fotbal organizat, bifând prima sa echipă de juniori, Gloria FC. În acea perioadă, Meazza a primit și prima sa pereche de ghete de fotbal.
La 14 ani, puștiul a încercat să intre în academia celor de la AC Milan, însă a fost refuzat pentru că era prea firav. Inter, marea rivală a “rossonerilor”, nu a fost de aceeași părere și l-a păstrat pe “Peppe” în curtea lor, unde a devenit o adevărată legendă: 409 meciuri și 284 de goluri, potrivit transfermarkt.com. Meazza a jucat ulterior doi ani la AC Milan, însă pentru “diavolii roșii” a fost cu siguranță doar o metodă de a alina situația după ce au ratat unul dintre cei mai mari fotbaliști itaieni din istorie.
Cupa Mondială din 1934 care l-a făcut mare
La echipa națională, Meazza a debutat în 1930 într-un meci cu Elveția și a reușit să marcheze de două ori. “Peppe”, care evolua în atacul naționalei, a marcat și la a doua selecție pentru “Squadra Azurra” într-un duel cu Germania.
La patru ani distanță, a fost convocat de selecționerul Vittorio Pozzo pentru Cupa Mondială din 1934, care urma să se dispute chiar în “cizmă”. În 1930, Italia nu participase la turneul câștigat de Uruguay, iar acum voia cu siguranță să pună și ea mâna pe trofeu.
Turneul s-a desfășurat fără să mai organizeze grupe și a început direct cu faze eliminatorii. În optimi, Italia a învins Statele Unite fără drept de apel, Meazza reușind să marcheze ultimul gol al partidei. A urmat meciul cu Spania din sferturi, care după 120 de minute s-a încheiat 1-1.
În ziua de astăzi, asta ar fi însemnat penalty-uri. Atunci însă, partida a fost reprogramată pentru a doua zi la mai puțin de 24 de ore distanță. Șapte italieni și patru spanioli au jucat 210 minute, iar printre ei s-a numărat și Giuseppe Meazza.
Fotbalistul lui Inter a fost salvatorul “Squadrei Azzura”, marcând unicul gol al rejucării în minutul 11. În semifinale, Italia a trecut și de Austria și și-a asigurat locul în marea finală, unde putea să cucerească trofeul Jules Rimet la prima ei participare la World Cup.
Accidentat în finala contra Cehoslovaciei, Meazza nu a acceptat să nu își ajute echipa și a evoluat în ciuda durerilor. Naționala din centrul Europei a deschis scorul în min. 71, după care italienii au restabilit egalitatea în min. 81 prin Raimundo Orsi.
Ultimul act a intrat în prelungiri, iar Meazza a fost “magician”. După ce cehoslovacii au fost îndemnați să nu-l mai marcheze strâns pe starul lui Inter, acesta a creat faza din care “Squadra Azzurra” a marcat golul victoriei prin Angelo Schiavio.
Cu ce au rămas oamenii după fenomenul “Giuseppe Meazza”
Deși evolua într-un atac format din cinci oameni (așa cum se juca pe vremuri), Meazza era mai degrabă un “dirijor” și avea calități de mijlocaș. A fost primul star din fotbalul italian și primul jucător care a avut propriii sponsori.
Pe teren era cunoscut pentru driblingurile sale și viteza sa, dar și pentru jocul aerian, deși nu era foarte înalt.
“L-am văzut pe Pele jucând. Nu a ajuns la stilul elegant de joc al lui Meazza. Într-o zi, l-am văzut făcând ceva minunat: a oprit mingea din foarfecă, ridicându-se la doi metri de teren. Apoi a aterizat cu mingea lipită de picior, a driblat pe lângă un fundaș extraordinar, după care a marcat“, povestește Luigi Veronelli, un intelectual italian.
Era un caracter cunoscut pentru extravaganța și nonconformismul pe care îl emana. Meazza nu se ferea de alcool, dar nici de momente în care să se afișeze alături de femei. În plus, era unicul jucător de la națională care avea voie să fumeze.
În 1938, Meazza a mai câștigat încă o Cupă Mondială, devenind unul dintre cei patru italieni care au cucerit două titluri mondiale. În cariera de jucător a mai bifat cluburi precum AC Milan, Juventus, Varese sau Atalanta, iar ca antrenor a stat cel mai mult pe banca echipei sale de suflet, Inter.
Pe 21 august 1979, Meazza a decedat la 68 de ani, însă numele său a rămas în memoria oamenilor atât pentru ce a oferit fotbalului, dar și pentru că acum dă numele stadionului lui Inter și AC Milan.
