Eroii Campionatului Mondial | “Magicianul” care a jucat accidentat o finală și acum dă numele unui stadion uriaș

Turneul s-a desfășurat fără să mai organizeze grupe și a început direct cu faze eliminatorii. În optimi, Italia a învins Statele Unite fără drept de apel, Meazza reușind să marcheze ultimul gol al partidei. A urmat meciul cu Spania din sferturi, care după 120 de minute s-a încheiat 1-1.

În ziua de astăzi, asta ar fi însemnat penalty-uri. Atunci însă, partida a fost reprogramată pentru a doua zi la mai puțin de 24 de ore distanță. Șapte italieni și patru spanioli au jucat 210 minute, iar printre ei s-a numărat și Giuseppe Meazza.

Fotbalistul lui Inter a fost salvatorul “Squadrei Azzura”, marcând unicul gol al rejucării în minutul 11. În semifinale, Italia a trecut și de Austria și și-a asigurat locul în marea finală, unde putea să cucerească trofeul Jules Rimet la prima ei participare la World Cup.

Accidentat în finala contra Cehoslovaciei, Meazza nu a acceptat să nu își ajute echipa și a evoluat în ciuda durerilor. Naționala din centrul Europei a deschis scorul în min. 71, după care italienii au restabilit egalitatea în min. 81 prin Raimundo Orsi.

Ultimul act a intrat în prelungiri, iar Meazza a fost “magician”. După ce cehoslovacii au fost îndemnați să nu-l mai marcheze strâns pe starul lui Inter, acesta a creat faza din care “Squadra Azzurra” a marcat golul victoriei prin Angelo Schiavio.

Cu ce au rămas oamenii după fenomenul “Giuseppe Meazza”

Deși evolua într-un atac format din cinci oameni (așa cum se juca pe vremuri), Meazza era mai degrabă un “dirijor” și avea calități de mijlocaș. A fost primul star din fotbalul italian și primul jucător care a avut propriii sponsori.

Pe teren era cunoscut pentru driblingurile sale și viteza sa, dar și pentru jocul aerian, deși nu era foarte înalt.

“L-am văzut pe Pele jucând. Nu a ajuns la stilul elegant de joc al lui Meazza. Într-o zi, l-am văzut făcând ceva minunat: a oprit mingea din foarfecă, ridicându-se la doi metri de teren. Apoi a aterizat cu mingea lipită de picior, a driblat pe lângă un fundaș extraordinar, după care a marcat“, povestește Luigi Veronelli, un intelectual italian.

Era un caracter cunoscut pentru extravaganța și nonconformismul pe care îl emana. Meazza nu se ferea de alcool, dar nici de momente în care să se afișeze alături de femei. În plus, era unicul jucător de la națională care avea voie să fumeze.

În 1938, Meazza a mai câștigat încă o Cupă Mondială, devenind unul dintre cei patru italieni care au cucerit două titluri mondiale. În cariera de jucător a mai bifat cluburi precum AC Milan, Juventus, Varese sau Atalanta, iar ca antrenor a stat cel mai mult pe banca echipei sale de suflet, Inter.

Pe 21 august 1979, Meazza a decedat la 68 de ani, însă numele său a rămas în memoria oamenilor atât pentru ce a oferit fotbalului, dar și pentru că acum dă numele stadionului lui Inter și AC Milan.