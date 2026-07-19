Petrolul – Dinamo, LIVE TEXT (19.30). „Câinii”, start în Liga 1 cu un nou antrenor

Petrolul – Dinamo, meci din prima etapă a Ligii 1, se joacă duminică, de la 19:30. Meciul este LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.

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Dinamo începe actuala ediţie de campionat cu un nou antrenor. Zeljko Kopic a decis să părăsească gruparea din Ştefan cel Mare, iar în locul lui a fost instalat portughezul Nuno Campos.

Petrolul – Dinamo, LIVE TEXT (19.30)

”Sezonul a început deja pentru mine, mă simt bine. Ne gândim la primul meci, e cel mai important. Trebuie să înțelegem că e un nou început, e începutul unui nou proiect.

Peste tot e la fel. Jucătorii sunt pregătiți, dar avem nevoie de timp să-i pregătim mai bine, vom crește ca echipă și vom vedea la final. Toți din club știu de ce am nevoie și ce posturi trebuie îmbunătățite. Am conversații cu cei din conducere.

E meci între Dinamo și Petrolul, nu un meci între doi antrenori portughezi. Îl știu foarte bine pe Ricardo, am luat Licența UEFA împreună.