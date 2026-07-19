Petrolul – Dinamo, LIVE TEXT (19.30). „Câinii”, start în Liga 1 cu un nou antrenor

Petrolul – Dinamo, meci din prima etapă a Ligii 1, se joacă duminică, de la 19:30. Meciul este LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.
Dinamo începe actuala ediţie de campionat cu un nou antrenor. Zeljko Kopic a decis să părăsească gruparea din Ştefan cel Mare, iar în locul lui a fost instalat portughezul Nuno Campos.
Petrolul – Dinamo, LIVE TEXT (19.30)
”Sezonul a început deja pentru mine, mă simt bine. Ne gândim la primul meci, e cel mai important. Trebuie să înțelegem că e un nou început, e începutul unui nou proiect.
Peste tot e la fel. Jucătorii sunt pregătiți, dar avem nevoie de timp să-i pregătim mai bine, vom crește ca echipă și vom vedea la final. Toți din club știu de ce am nevoie și ce posturi trebuie îmbunătățite. Am conversații cu cei din conducere.
E meci între Dinamo și Petrolul, nu un meci între doi antrenori portughezi. Îl știu foarte bine pe Ricardo, am luat Licența UEFA împreună.
Cel mai important obiectiv este să tratăm fiecare meci cu seriozitate. Meci de meci.Vrem să ne îmbunătățim jocul, identitatea, dar și modul în care evoluăm ca echipă. Abia aștept să cunosc fanii, pentru că sunt foarte importanți pentru noi. Ei sunt inima clubului și avem nevoie de ei.
Noi trebuie să fim puternici împreună, nu să fim separați. Trebuie să luăm cele trei puncte pentru fani, pentru că sunt o parte din noi”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă premergătoare meciului.
Tehnicianul celor de la Dinamo va da piept un un alt portughez, pentru că pe banca tehnică a Petrolului a fost instalat în această vară Ricardo Sousa.
Echipe probabile
Petrolul (4-2-3-1): Zima – Țuțu, Papp, Malula, A. Dumitrescu – Hanca, Dulca – D. Radu, Dumitrache, Texeira – Chică-Roșă
Rezerve: Georgescu – Căpușă, Ludewig, Rodrigues, Paraschiv, Boțogan, Martins, Tolea, Nlundulu, Ilie
Antrenor: Ricardo Sousa
Dinamo (4-2-2-2): Bellaarouch – Duțu, Pascual, Stoinov, R. Radu – Mărginean, Soro – Armstrong, Cîrjan – Musi, Pop
Rezerve: Roșca – Licsandru, Udosen, Kyrychenko, Hintsa, D. Irimia, Al. Irimia, Opriș, Mazilu, Toader, Tarbă, Karamoko, Cr. Mihai
Antrenor: Nuno Campos
Arbitru: George Roman // Asistenți: Valentin Avram și Florian Vișan
Rezervă: Ovidiu Robu // Obs. arbitri: Robert Dumitru
Arbitru VAR: Iulian Dima // Asistent VAR: Claudiu Marcu
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