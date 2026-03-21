FC Argeş – U Cluj, 20:30, LIVE TEXT. Echipa lui Cristiano Bergodi poate egala liderul Craiova

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 15:16

Macalou, într-un meci dintre U Cluj şi FC Argeş / Sport Pictures

Meciul FC Argeş – U Cluj se dispută în această seară, de la ora 20:30 şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Ambele echipe vin după o victorie în primul meci disputat în play-off. Argeş a învins-o, surprinzător, în deplasare, cu 1-0, pe Universitatea Craiova, în timp ce U Cluj a învins-o cu 2-1 pe marea rivală CFR.

Echipe probabile:

FC Argeș: Căbuz – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Borța, Sierra, Rață – Moldoveanu, Matos, Bettaieb Antrenor: Bogdan Andone

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chinteș – Bic – Drammeh, Nistor – Mendy, Lukic, Macalou Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru: Marcel Bîrsan (București) / A1: Radu Adrian Ghinguleac (București) / A2: Ionuț Traian Neacșu (București) / Arbitru VAR: Iulian Dima (București) / Arbitru AVAR: Claudiu Marcu (Constanța) / R1: Horia Mladinovici (București) / Observator arbitri: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea)

Stadion: Orășenesc, Mioveni

Înaintea acestui meci, U Cluj e pe locul 3 în Liga 1, cu 30 de puncte. În cazul unei victorii, “Şepcile roşii” vor egala la puncte liderul Universitatea Craiova. FC Argeş e pe 5, cu 28 de puncte.

În sezonul regular, într-unul dintre cele două meciuri disputate de cele două echipe s-a impus FC Argeş, iar în celălalt U Cluj. Piteştenii i-au învins pe cei de la U în tur, pe teren propriu, cu 1-0. “Şepcile roşii” s-au impus pe propriul teren în faţa Argeşului, cu 3-1.

 

